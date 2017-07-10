Царевку будем объезжать

На время строительства транспортной развязки на дороге Владивосток – Находка сделают временный объезд, сообщила пресс-служба края.

Как известно, сейчас идет активное строительство новой трассы Владивосток – Находка – порт Восточный, и в рамках этой стройки от Артема до Царевки предусмотрены три транспортные развязки, 16 мостов, 12 путепроводов и одна эстакада. В районе деревни Царевки будет большая развязка для пересечения с уже существующей трассой Владивосток – Находка. Поэтому в ближайшее время, как сообщает пресс-служба краевой администрации, на данном участке будет создан временный объезд, чтобы можно было начать работы, не создавая при этом помех дорожному движению.

Меж тем автомобилисты, которым новая дорога до Находки пока только снится, вынуждены пользоваться уже существующей. И, по их словам, именно в районе Царевки все «разбомблено», ездить там просто невозможно. Как говорят водители, от Артема до Шкотово трассу подшаманили, но самые «ямочные» места – после Шкотово, от Смоляниново до Душкино – так и остались в девственно нетронутом состоянии, во всяком случае, пока…

И как скажется на весьма возросшем в связи с начавшимся купальным сезоном трафике тот факт, что Царевку придется объезжать по грунтовке, можно только догадываться…