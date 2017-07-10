Вашу ж мать…

Солидный пухлый конверт со штампом отдела полиции № 6 г. Владивостока доставили по моему адресу месяца этак два тому назад. Вот только адресатом была указана некая дама, мне абсолютно неизвестная. Посему письмо отправилось на полочку (есть в нашем подъезде такая), куда попадает вся прочая невостребованная корреспонденция.

Себе в оправдание скажу, что залезли мы в конверт только после того, как письмо, уже распотрошенное, попало под нашу дверь, наверное, в четвертый раз. В письме оказалось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с перечнем проведенных полицией мероприятий. А знаете, что запустило работу целого аппарата? Звонок пьяной бабы, решившей пожаловаться на жизнь!

Если совсем вкратце, то встретились две тетки, выпили, закусили, заговорили про жизнь. Одна из них (та самая, что почему-то позарилась на мой адрес) пожаловалась на то, что мать свою давно не видела – с двухлетнего возраста. И не откладывая дело в долгий ящик решила заняться поисками непутевой мамашки немедленно, прямо не отходя от стола. Для этого взяла у собутыльницы телефон, позвонила в полицию и заявила о пропаже. Вот так, радикально! Нет, где проживает заявительница, свидетель не знает. В полиции, естественно, заявление приняли, зарегистрировали КУСП (номер которого прикладывается к постановлению) и начали расследование: выехали на место якобы проживания заявительницы (помню-помню, приезжала полиция, причем не единожды, опрашивала соседей, даже меня как-то застала), опросили свидетелей. А откуда я могу знать подробности той давней посиделки? Был, и не единожды, отправлен запрос в район, где якобы проживает потерянная мамаша, сначала полицией, а после и районным прокурором. Нет-нет, никаких претензий в адрес полиции и быть не может! Им поступило заявление о пропаже человека, они его отработали честно и по полной!

Я просто удивляюсь: представляете, сколько было задействовано людей в результате звонка пьяной тетки?! Я читаю постановление и поражаюсь тому объему работы, которая была проведена впустую. Работы, между прочим, оплаченной нашими налогами, товарищи читатели.

Какая здесь мораль, спросите вы? А никакой! Требовать от полиции, чтобы та фильтровала заявления? Нет! Ни в коем случае! Обращаться к пьяным бабам, которые звонят в полицию под настроение? Бесполезно. Просто описала абсурдную ситуацию. А чтобы тщательная работа полиции не канула в Лету, пользуясь случаем, сообщаю этой заявительнице: вашу маму Татьяну Григорьевну так и не удалось обнаружить.