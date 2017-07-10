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Пенсионеры осваивают компьютер и соцсети

Горожане почтенного возраста продолжают постигать основы компьютерной грамотности в муниципальных библиотеках Владивостока. Только за шесть месяцев текущего года компьютерные курсы посетило 225 человек. Обучение на таких курсах абсолютно бесплатное, напоминает пресс-служба мэрии.

Как сообщили в библиотечной сети города Владивостока, сейчас курсы компьютерной грамотности проходят в шести библиотеках. Программа подобрана так, чтобы новые знания были полезны пожилым людям. Слушатели узнают, как общаться с родными с помощью Всемирной паутины, как завести собственную электронную почту и отправлять письма друзьям, как оплатить жилищно-коммунальные услуги, приобрести железнодорожный билет, оформить паспорт, получить необходимую юридическую консультацию и многое другое.

«Курсы мне очень помогли, – рассказала 79-летняя Тамара Зарудная. – Научилась работать с электронной почтой, были вопросы по оплате коммунальных платежей, теперь их нет. Для коммунальных платежей завела личный кабинет и с удовольствием пользуюсь им. Также освоилась в социальных сетях – мои странички есть в «Одноклассниках» и Facebook. Теперь сама помогаю друзьям грамотно пользоваться Интернетом».

«Я в восторге от курсов! Преподаватели поделились с нами своими знаниями, личным опытом, к каждому из нас нашли подход и научили работать в Интернете», – поделилась впечатлениями 71-летняя Нина Рымонова.

«Благодарю за обучение. С программой обучения полностью ознакомлены – доходчиво, с повторением пройденного материала, под запись, бесплатно», – отметила Наталья Бредихина.

«Все понравилось. Отлично. Спасибо огромное администрации Владивостока и персонально преподавателю Сергею Архипову», – поблагодарила Екатерина Зайцева.

Курсы компьютерной грамотности продолжаются в шести муниципальных библиотеках. Обучение организовано по предварительной записи с соблюдением очередности. Подробная информация и запись по телефонам:

центральная библиотека им. А.П. Чехова (пр. 100 лет Владивостоку, 48), тел. 236-13-70,

библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21), тел. 227-45-89,

библиотека им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8), тел. 244-02-94,

библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76), тел. 243-07-35,

библиотека № 16 (ул. Котельникова, 20), тел. 220-28-52,

библиотека № 2 (пос. Трудовое, ул. Чичерина, 10), тел. 238-13-57.

Осенью обучение навыкам работы на компьютере для горожан пенсионного возраста продолжатся в библиотеках № 3 (ул. Хабаровская, 19), № 12 (ул. Калинина, 281), № 20 (пр. 100 лет Владивостоку, 128а).

Напомним: организовать бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров принял решение глава Владивостока Игорь Пушкарев в 2010 году. Курсы сразу стали широко востребованы у читателей почтенного возраста. За это время навыкам работы на компьютере было обучено более 3 200 горожан.

Автор : Отдел новостей «В»

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