Уха от Нептуна хорошо пошла

Во всех рыбацких городах и поселках широко отметили День рыбака, сообщила пресс-служба края. Самые крупные и красочные праздничные мероприятия прошли на набережной Спортивной гавани Владивостока.
Праздник начался в полдень с приветствия владыки морей Нептуна, который вместе со своей свитой поднялся на сцену и зачитал морской наказ.
После официальных поздравлений начался концерт популярных приморских коллективов и команд КВН. Здесь же работали тематические площадки, где любой желающий мог поучаствовать в играх на морскую тематику («Морской бой», «Мегатвистер», «Рыбацкая шхуна»), в конкурсах и выиграть призы.
Также можно было попробовать настоящую рыбацкую уху, за которой стояла очередь, – свеженькую, горячую, вкусную, едва ли не из рук самого Нептуна.
Малышам раздавали шарики. По всей набережной звучали песни про море, про рыбаков.
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