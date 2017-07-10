Роешь пруд – отчитайся землей

В котлованы и болота превратили 12 гектаров прекрасной плодородной земли нерадивые собственники. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, сразу трое владельцев земельных участков в Надеждинском районе Приморского края оштрафованы за уничтожение плодородного слоя собственных наделов.

Во время проверки инспекторы Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в окрестностях сел Нежино и Раздольного обнаружили сразу три участка, на которых были вырыты огромные котлованы, уже успевшие частично заболотиться и зарасти сорняками. Снятую с этих мест плодородную почву, впрочем, как и песок, инспекторы на участках не нашли.

Наличие котлованов владельцы объяснили намерением заниматься прудоводством. Однако документов, необходимых для старта этой деятельности, представить не смогли. На вопрос, куда при этом делся снятый экскаваторами грунт, вразумительного ответа не дали.

Как показывает опыт сотрудников Россельхознадзора, часто сталкивающихся с подобными нарушениями, плодородную землю, а также песок с участков снимают с единственной целью: для последующей продажи. А сказки про прудоводство, по мнению сотрудников ведомства, – это попытка узаконить нелегальную добычу полезных ископаемых.

Теперь все незадачливые «прудоводы» будут вынуждены выплатить солидные денежные штрафы.