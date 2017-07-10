Пока мы спали, в небе искали условного противника

Летчики авиационного соединения, базирующегося на военном аэродроме «Центральная Угловая» под Владивостоком, провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.
В ходе полетов летчики выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения истребителей, сообщила пресс-служба ТОФ.
Экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.
Во время выполнения задач тактические маневры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах. Учебно-тренировочные полеты проходили над морем, в стратосфере…
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Летчики авиационного соединения, базирующегося на военном аэродроме «Центральная Угловая» под Владивостоком, провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.
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