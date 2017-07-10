Ничего необычного: сыро и жарко

Периоды дождей и удушливой жары будут чередоваться во Владивостоке весь июль, считает начальник Примгидромета Борис Кубай.
На сайте Примпогода главный метеоролог края сообщил: жаркая и душная погода в Приморье будет сменяться грозовыми ливнями со шквалами, кое-где и с градом. Суммарное количество выпавших осадков, особенно на юге края, может превысить месячную норму в полтора-два раза.
На территорию Приморья уже длительный период времени поступает субтропическая воздушная масса, которая при малейшем столкновении с более прохладным воздухом (слабый атмосферный фронт) как бы взрывается конвективными кучево-дождевыми облаками, сопровождаемыми ливнями, грозами и шквалами. Предполагается, что чередование жарких и дождливых дней может сохраниться как минимум в течение июля. Так что будет и солнце, и дождь.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Об этом он заявил на встрече с российским лидером на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.
В котлованы и болота превратили 12 гектаров прекрасной плодородной земли нерадивые собственники. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, сразу трое владельцев земельных участков в Надеждинском районе Приморского края оштрафованы за уничтожение плодородного слоя собственных наделов.
Летчики авиационного соединения, базирующегося на военном аэродроме «Центральная Угловая» под Владивостоком, провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.
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