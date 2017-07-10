Ничего необычного: сыро и жарко

Периоды дождей и удушливой жары будут чередоваться во Владивостоке весь июль, считает начальник Примгидромета Борис Кубай.

На сайте Примпогода главный метеоролог края сообщил: жаркая и душная погода в Приморье будет сменяться грозовыми ливнями со шквалами, кое-где и с градом. Суммарное количество выпавших осадков, особенно на юге края, может превысить месячную норму в полтора-два раза.

На территорию Приморья уже длительный период времени поступает субтропическая воздушная масса, которая при малейшем столкновении с более прохладным воздухом (слабый атмосферный фронт) как бы взрывается конвективными кучево-дождевыми облаками, сопровождаемыми ливнями, грозами и шквалами. Предполагается, что чередование жарких и дождливых дней может сохраниться как минимум в течение июля. Так что будет и солнце, и дождь.