Меж двумя началами

В Приморской картинной галерее на Партизанском проспекте, 12 открылась выставка фотографий Яна Костина и Дарьи Жмылевой «Мужское/Женское».

В центре внимания фотохудожников прекрасная обнаженная женская натура. Но подход к ее изображению у фотохудожников очень разный.

По словам организаторов выставки, объект исследования фотохудожников – мужское и женское начала, их влияние на стереотипы поведения в присутствии представителя противоположного пола, их взаимодействие на уровне бессознательного.

Модель на снимках одна и та же, но как же по-разному она выглядит в объективе мужчины и женщины – по-разному, но в то же время прекрасно…

Еще одна особенность выставки в том, что снимки напечатаны не на бумаге, а на шестислойной фанере, так что на некоторых работах отчетливо видны срезы дерева, что добавляет дополнительную прелесть и загадочность каждому снимку.