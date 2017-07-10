Меж двумя началами

В Приморской картинной галерее на Партизанском проспекте, 12 открылась выставка фотографий Яна Костина и Дарьи Жмылевой «Мужское/Женское».
В центре внимания фотохудожников прекрасная обнаженная женская натура. Но подход к ее изображению у фотохудожников очень разный.
По словам организаторов выставки, объект исследования фотохудожников – мужское и женское начала, их влияние на стереотипы поведения в присутствии представителя противоположного пола, их взаимодействие на уровне бессознательного.
Модель на снимках одна и та же, но как же по-разному она выглядит в объективе мужчины и женщины – по-разному, но в то же время прекрасно…
Еще одна особенность выставки в том, что снимки напечатаны не на бумаге, а на шестислойной фанере, так что на некоторых работах отчетливо видны срезы дерева, что добавляет дополнительную прелесть и загадочность каждому снимку.
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