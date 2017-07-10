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Жителям Рыбачьего ближе 300 метров не подходить

Население поселка просят соблюдать безопасность в ходе проводимых в районе Рыбачьего крупных ремонтных работ на магистральном газопроводе.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Приморское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ПЛПУМГ), в период с 7 часов утра 11 июля до 7 часов утра 16 июля 2017 г. будут проводиться крупные ремонтные работы на газораспределительной системе (ГРС-1). Данный объект находится в непосредственной близости от населенного пункта поселок Рыбачий.

При этом в ходе производства работ возможно образование повышенного уровня шума, связанного со стравливанием газа на крановых площадках. Несмотря на то что эти работы будут проводиться в рамках утвержденных шумовых нормативов и на расстоянии, не затрагивающем санитарно-защитные зоны населенных пунктов, жителей и гостей поселка Рыбачьего извещают, что в указанный период времени нахождение людей и техники на расстоянии ближе 300 метров по обе оси газопровода нежелательно и опасно.

Для получения более подробной информации на этот счет можно обращаться в диспетчерскую службу Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов по телефонам: 8-924-728-80-14, 8(4234)24-57-15, 8(4234)39-82-65.

Автор : Отдел новостей «В»

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