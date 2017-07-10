«Остров мечты» приглашает партнеров и спонсоров

Во Владивостоке на острове Рейнеке с 9 по 27 августа пройдет летняя смена международного природоохранного лагеря «Приморская островная волонтерская служба» (ПОВС). Ее участниками станут не только волонтеры приморской столицы, но и добровольцы из других городов России и мира, сообщает пресс-служба мэрии.

Цель работы лагеря, который организован в рамках экологического проекта «Остров мечты» при поддержке администрации Владивостока, – спасти островную природу приморской столицы от замусоривания.

Организаторы приглашают предприятия и организации Владивостока выступить в качестве партнеров и спонсоров летней смены экологического лагеря.

– В этом году основной темой работы лагеря будет сбор статистических данных для разработки системы эффективного сохранения чистоты на островных и удаленных территориях, а также тестирование элементов такой системы, – рассказала руководитель «Острова мечты» Наталья Якунина. – Кроме того, волонтеры ежегодно будут выходить на ликвидацию стихийных свалок и мусорных могильников, вести агитационно-просветительскую деятельность, направленную на повышение экологической грамотности туристов и местного населения. В планах работы также облагораживание и озеленение мест бывших свалок.

Как сообщили экоактивисты, на Рейнеке образовалось огромное количество стихийных свалок мусора, которые разрушают флору и фауну острова и портят туристическую привлекательность этой уникальной территории.

Как уже писал «В», активисты экологического проекта «Остров мечты» ведут активную природоохранную и просветительскую деятельность с 2014 года при поддержке администрации Владивостока. За это время проведено семь масштабных субботников, десять экотуров выходного дня, организовано три смены природоохранного лагеря, экопросветительский фестиваль «День приморских островов», экологический квест «Чистый Русский». В мероприятиях приняли участие более 700 человек со всей России и из других стран мира (Испании, Италии, Бельгии, Германии, Молдовы, Украины, США, КНР). Распространено свыше 2000 агитационно-просветительских буклетов, установлено 15 щитов с экологическими лозунгами. Порядка 20 свалок полностью ликвидированы, вывезено более 6500 мешков сортированного мусора с островов Рейнеке, Рикорда, Пахтусова, Русского.

«Остров мечты» получил высокую оценку на федеральном и международном уровне: в 2016 году проект одержал победу в конкурсе Общественной палаты России «Я – гражданин!» в номинации «Экология», а также был представлен на международной конференции в женевском отделении ООН среди лучших волонтерских практик России.

Волонтеры «Острова мечты» принимают различные виды помощи. По вопросам сотрудничества следует обращаться к руководителю проекта Наталье Якуниной (8-924-729-3324, primostrov@yandex.ru).

Напомним: 2017 год в России объявлен Годом экологии. Охрана окружающей среды признана одним из приоритетов государственной политики страны.