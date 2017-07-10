МФЦ Владивостока приглашают горожан для регистрации на портале Госуслуги

Все большей популярностью жителей Владивостока пользуется Единый портал государственных услуг. Так, в первом полугодии 2017 года в отделения МФЦ города за регистрацией на этом портале обратилось порядка 25 тысяч заявителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Уже сегодня через Единый портал можно получить более 300 услуг различных ведомств. Это оформление паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, получение информации о штрафах и задолженностях, оформление справок, СНИЛС и ИНН, выписки из Единого государственного реестра недвижимости, запись на получение и замену водительского удостоверения, а также регистрация транспортных средств, социальные услуги, оформление пенсии и материнского капитала и еще многих других услуг.

Здесь можно также существенно сэкономить время на услуге МВД «Получение справки о наличии или отсутствии судимости». Для этого гражданину достаточно просто подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг. Через две недели в личный кабинет ему придет электронная версия готового документа с электронной подписью инспектора. Уведомление об этом пользователь получит по почте или по СМС. А быстро заверить эту справку можно в любом отделении муниципального МФЦ Владивостока.

Кроме этого, при получении услуг через Единый портал госуслуг предусмотрена 30-процентная скидка оплаты государственной пошлины. Так, например, при оформлении через этот портал паспорта гражданина РФ госпошлина составит 210 рублей вместо 300, за заграничный паспорт гражданина РФ нового поколения нужно будет заплатить пошлину в размере 2450 рублей вместо 3500, за водительское удостоверение – 1400 вместо 2000.

Зарегистрироваться на портале можно как самостоятельно, не выходя из дома, так и воспользовавшись помощью сотрудников МФЦ. Для оформления подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем электронным государственным услугам нужно пройти подтверждение личности, обратившись в любое отделение многофункционального центра «Мои документы» города Владивостока.