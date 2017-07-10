Фестиваль V-Rox ждет волонтеров

Оргкомитет фестиваля V-Rox и управление по делам молодежи администрации Владивостока открывают набор волонтеров на юбилейный – пятый фестиваль V-Rox. Ребята будут оказывать помощь организаторам в его проведении. Ориентировочная занятость – с 1 по 7 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

«Стать волонтером фестиваля V-Rox – это уникальная возможность пообщаться с известными иностранными и российскими музыкальными группами, получить незабываемые впечатления и опыт, обрести новых друзей», – рассказал начальник управления по делам молодежи Дмитрий Нестеренко.

Прием заявок во Владивостоке открыт по телефону 222-39-65. Требования к волонтерам: возраст от 18 лет, приветствуются знание иностранных языков и опыт работы на крупных мероприятиях международного уровня. Заявки принимаются до 24 июля.

Для желающих работать в пресс-центре фестиваля (фотографы, журналисты) необходимо отправить заявку пресс-атташе фестиваля Ксении Поль на почту 7@vrox.org. Укажите тему письма «Пресс-центр V-Rox V». В письме необходимо указать свое имя, возраст, ссылки на соцсети и работы – фотографии или тексты.

Напомним: фестиваль V-Rox (Vladivostok Rocks) – это большой городской музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента. С 2013 года он традиционно проходит во Владивостоке в августе.