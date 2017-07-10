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Япония на вкус, на цвет, на ощупь

В Дни культуры Тоямы даже чаши поют
Япония на вкус, на цвет, на ощупь

Увидеть и даже потрогать изделия из шелка редкого двойного плетения, изящную посуду и буддийскую утварь можно, посетив музей ВГУЭС.

Выставка – юбилейная, посвященная 25-летию побратимских отношений между Приморьем и префектурой Тояма. К тому же президент России объявил будущий, 2018 год Годом дружбы с Японией.

Сложи-ка оригами из металла

– Я надеюсь, что гостям выставки будет интересно познакомиться с культурой Тоямы, узнать о ее особенностях, достопримечательностях, товарах и прекрасной природе, – сказал на открытии выставки губернатор префектуры Тояма господин Исии Такакадзу. – Жители Тоямы бережно хранят традиции предков, в этом можно убедиться на примере представленных изделий из металла. И даже пройти мастер-класс по одному из уникальных ремесел Японии – чеканке судзугами. На выставке в Милане работы мастера-чеканщика Симатани Йосинори получили высочайшую оценку, поэтому наверняка понравятся и вам.

Кроме чеканок мастер Симатани привез поющие чаши орин, чей мелодичный звон настолько завораживает, что ему даже приписывают целебные свойства. На сегодняшний день в Японии осталось лишь десять человек, владеющих искусством изготовления орин, трое из которых объединились в мастерской «Симатани Сьорю».

– Изготовлением поющих чаш занимаюсь уже 22 года, это наш семейный бизнес, секреты мастерства которого передаются от отца к сыну вот уже 100 лет, – рассказал Симатани Йосинори. – Чтобы изготовить чашу, я беру лист металла (сплав меди и цинка) и ударами молотка довожу до нужной формы. Вот эту, например, я делал около месяца. Чаши орин используются в буддийских храмах при чтении сутр (религиозные тексты. – Прим. авт.): в начале и конце текста обязательно производится ритуальный удар.

Как посетовал Симатани-сан, срок службы каждой чаши порядка 100 лет, поэтому торговлю бойкой не назовешь, вот и выручает чеканка по олову. Присутствующие на выставке ахали, глядя, как из плоского листа с набитым поверх рисунком чеканки мастер создает фигуры, словно оригами из бумаги складывает. Благо олово – металл мягкий и при желании, а также сноровке мастера фигуры возвращались в свой первоначальный плоский вид. Мастер охотно учит искусству чеканки всех желающих, включая собственного сына.

Вкус Японии

На экспозиции также представлены занимательные предметы декоративно-прикладного искусства и дизайна: изящная посуда из стекла, дерева и металла, изделия из шелка редкого двойного плетения и бумаги «эттю васи», декоративные деревянные панели и многое другое, включая местные деликатесы. Установленный в зале видеоинформатор знакомит с туристическими и рекреационными возможностями префектуры Тояма.

– Все экспонаты довольно необычные, хочется подолгу рассматривать каждый, – призналась Валерия, студентка кафедры дизайна ВГУЭС. – Такие мероприятия очень познавательны для горожан, они помогают расширить кругозор и узнать, что происходит за пределами нашего города.

– Я изучаю японский язык, да и в целом увлекаюсь культурой Японии, поэтому не могла пройти мимо этой выставки, – поделилась Светлана, дизайнер. – Это отличная возможность больше узнать о другой стране не посредством Интернета, а увидев все своими глазами.

– Мы привыкли думать, что Япония – это только высокотехнологичный Токио, но ведь страна-то гораздо больше. И на выставке мы смогли в этом убедиться, – рассказала Екатерина, менеджер. – Конечно, все экспонаты интересны, но мне больше всего понравились блюда, представленные на дегустации, и впервые удалось попробовать саке.

Завершая официальную часть открытия выставки, генеральный консул Японии во Владивостоке господин Касаи Тацухико произнес философский тост: «Сегодня было много сказано о российско-японских отношениях. Я вижу их так: представьте себе дерево, вокруг которого бушует ветер. Но земля наша богатая, и дерево очень крепкое. Мы поливаем его водой, и через некоторое время оно вырастет еще больше. И расцветет. Поливкой занимаются разные люди: педагоги, врачи, бизнесмены, представители культуры и даже школьники. И я поднимаю свой бокал как символ этой воды. Кампай!»

Выставка продлится до 12 июля. Вход бесплатный, для посещения университета и выставочных залов необходимо предъявить в бюро пропусков документ (паспорт, водительское удостоверение).

Справка «В»

Тояма – префектура в Японии, расположенная на острове Хонсю. Административный центр префектуры – город Тояма.

      

Автор : Вадим КОЧУГОВ, Алена ЛОБОДА

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