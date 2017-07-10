ВЭФ собирает президентов

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Об этом он заявил на встрече с российским лидером на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

– Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за ваше приглашение во Владивосток в сентябре этого года: я буду участвовать в третьем Восточном экономическом форуме, – сказал Мун Чжэ Ин.

Глава Южной Кореи, в свою очередь, пригласил Владимира Путина посетить Сеул для обсуждения в том числе вопросов по взаимодействию на российском Дальнем Востоке.

– И тоже хочу пригласить вас к нам в Корею, как можно скорее посетите нашу страну; для нас это очень хорошая возможность обсудить все вопросы между нашими странами, – приводит слова южнокорейского президента пресс-служба Минвостокразвития. – У меня очень большой интерес к совместному сотрудничеству по развитию Дальневосточного региона Российской Федерации и по совместному сотрудничеству по развитию Северного морского пути, – отметил он.

Владимир Путин обратил внимание на готовность главы Южной Кореи «вести диалог со всеми заинтересованными странами, в том числе с Россией и со своими северными соседями», уточнив, что эта страна «занимает четвертое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе по торговому обороту с Россией. У нас был небольшой спад – в первом квартале мы наблюдаем приличный рост, 36 процентов».

По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, ВЭФ стал известной международной площадкой, куда приезжают главы зарубежных стран. Свое участие уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию.

Форум стал одним из самых ярких политических событий мирового значения.