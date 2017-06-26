Крутится рулетка. Но не так уж быстро…

Вице-премьер правительства РФ и полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев дал достаточно жесткую оценку ситуации с игорной зоной в Приморском крае. По его мнению, далеко не все инвесторы-резиденты исполняют свои обязанности, из-за чего объект отстает от планируемых темпов развития. Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Приморья, игорная зона будет взята под федеральный патронаж.

Юрий Трутнев озвучил проблему в ходе рабочей встречи с международными инвесторами по развитию игорной зоны «Приморье» в китайском Макао.

– Недавно мы провели совещание, в ходе которого из четырех инвесторов по двум было принято решение подать иски о расторжении соглашений, потому что они ничего не делают, – подчеркнул полпред.

Трутнев сообщил, что на территории игорной зоны есть как минимум два места для дополнительных резидентов.

– Одна территория нераспределенная, еще две будут изъяты. Мы знаем, что интерес к ним есть как среди существующих инвесторов, так и среди других инвесторов на территории РФ, – отметил Юрий Трутнев. – Мы хотим, чтобы это было еще одним местом, которое будет притягивать туристов с Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отметим, что в Макао Юрий Трутнев участвовал также в презентации проекта «Сухой бизнес-джет», который может быть предложен на рынках Азии в качестве своего рода «воздушного челнока» между игорными зонами.

В рабочей встрече приняли участие депутаты ЗС ПК.

– Со стороны федерального центра на сегодняшний день есть недовольство развитием игорной зоны, – сообщил депутат Игорь Чемерис, на чьем избирательном округе находится игорная зона «Приморье». – Прозвучавшая критика в адрес нерадивых инвесторов на самом деле справедлива. Юрий Трутнев сообщил, что с таковыми отношения прекращены. В то же время полпред показал вектор развития дальнейших взаимоотношений, чтобы новые инвесторы могли зайти в этот проект.

Как отметили участники мероприятия, на встрече собрались представители очень крупного бизнеса. И те вопросы, которые задавались вице-премьеру, и его ответы носили прикладной характер.

Напомним: в мае краевой парламент заслушал доклад о деятельности акционерного общества «Корпорация развития Приморского края», где обсуждалась тема реализации проекта «Интегрированный развлекательный курорт «Приморье».

Согласно докладу реализация проекта разделена на три этапа до 2022 года. К тому времени курорт будет занимать территорию в 263 гектара, общий объем инвестиций корпорации составит 79,5 млрд рублей. В рамках первой очереди открыто и действует крупнейшее на сегодняшний день в России казино. Текущие результаты реализации проекта ИРК «Приморье» в цифрах: создано 1000 рабочих мест, налог на игорный бизнес составил 150,5 млн рублей, прочие налоги и взносы от деятельности – 494,8 млн рублей.

Второй этап реализации проекта запланирован до 2019 года. К этому времени намечено ввести еще пять объектов на территории курорта. Количество созданных рабочих мест должно достигнуть 8 тысяч, налоговые поступления в бюджет края – около миллиарда рублей. К 2022 году на курорте должно трудиться 20 тысяч человек, а сумма налоговых поступлений в бюджет должна составить 7,8 млрд рублей. Таковы планы. Но что будет в реальности?