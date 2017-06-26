Все вновь стремятся к нам в друзья

За несколько последних недель Россию посетили лидеры почти всех крупных и значимых государств Азии. Как им только удалось, не распихивая локтями друг друга, перехватить для официальных встреч и неформальных переговоров Владимира Путина?

За короткий срок наш президент встретился и провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президентом Филиппин Родриго Дутерте, президентом Ирана Хасаном Рухани, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, президентом Социалистической Республики Вьетнам Чаном Дай Куангом. Масла в огонь в начале июля подлил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. И это не считая других важных встреч Путина с главами Европы и Латинской Америки, дружеских стран постсоветского пространства.

Если верить экс-президенту США Бараку Обаме, то Россия – это «региональная бензоколонка с порванной в клочья экономикой, от которой отвернулись все страны». Но этот постулат как-то не вяжется с плотным графиком переговоров российского лидера на международном уровне.

Похоже, что наши соседи по планете, а среди них и нынешние союзники Соединенных Штатов, понимают: мир вновь стал двуполярным. Появилась в нем долгожданная сила, которая на равных может противостоять неадекватной политике Америки. Поэтому многие государства ищут дипломатической, военной и экономической помощи от шантажа и давления со стороны США. Многие просят поставок оружия, а кто-то готов даже заключить договор союзников.

Вот и нынешний визит в Москву Си Цзиньпина стал тому подтверждением. Он состоялся на фоне обострения ряда региональных конфликтов: в КНДР, Южно-Китайском море, вокруг Тайваня, на Аравийском полуострове, в Сирии, в Венесуэле, на востоке Украины. Поэтому помимо многочисленных соглашений в экономике и гуманитарной сфере речь шла и о совместной позиции против усиления Америки в ряде районов Восточной Азии.

Москва и Пекин единодушно высказались против размещения американских систем противоракетной обороны на территории Республики Корея. Эти комплексы могут не только сбивать межконтинентальные баллистические ракеты наших стран, но и быстро перевооружаться на ударные ракеты с ядерными боеголовками. А это значит, что они несут угрозу от Владивостока и Даляня до Байкала, Камчатки, Шанхая и Пекина.

И эта угроза исходит не от России и Китая, а от США. Как, впрочем, и всегда за последние 70 лет.