От теории Большого взрыва до Бориса Пастернака

Владивостокцев детективами не удивишь, они предпочитают серьезную литературу

Читающий город… Владивосток имеет полное право носить этот титул – в библиотеках краевого центра, в книжных магазинах постоянно отмечается рост интереса к чтению. Какие издания востребованы в нашем городе, какие ответы на какие вопросы ищут в книгах жители Владивостока, решил выяснить корреспондент «В».

Бесплатные знания

После того как муниципальные библиотеки из обычных книгохранилищ превратились в современные площадки для обмена информацией и идеями, сюда вновь потянулись читатели. Время от времени заглядывая в библиотеку «БУК», я обязательно встречаю там кого-нибудь из знакомых – заведение очень популярно в нашем городе.

– У нас библиотека все-таки молодежная, взрослые люди тоже заходят, но реже, поэтому основная подборка книг рассчитана именно на подрастающее поколение, – призналась Мария Порваткина, заведующая библиотекой «БУК». – Среди молодых читателей велик спрос как на классику, так и на новомодные книги, которые только-только появились в книжных магазинах.

Классика пользуется спросом и у людей среднего возраста. Они просят дать книги из школьной или университетской программы по литературе, поясняя, что либо не успели их прочесть во время учебы, либо хотят перечитать уже во взрослом возрасте. Чаще всего спрашивают произведения Оскара Уайльда и Бориса Пастернака.

Что касается современных изданий, то востребована не только художественная литература, но и нон-фикшен (документальная проза), а также научно-популярные книги. Больше всего сейчас интересуются публикациями по психологии – от Фрейда до современных авторов.

Недавно мы в библиотеке проводили встречу с научным журналистом из Москвы Асей Казанцевой, так набился полный зал – более ста человек! Надо ли говорить, что ее книги очень популярны среди читателей? Она доступным языком объясняет научные исследования. Сейчас бестселлером является ее книга «В интернете кто-то неправ!», в которой она отвечает на такие вопросы, как могут ли прививки на самом деле навредить организму, так ли вредны для нас генетически модифицированные продукты, как часто люди умирают от ВИЧ-инфекции и даже почему небо голубое.

Читателей интересует все: от теории Большого взрыва до сингулярности, от теории квантовых струн до образования Земли. Такие книги постоянно на руках, и за ними выстроилась настоящая очередь.

Отдельно хотелось бы выделить книги об искусстве. Так, пятитомник Паолы Волковой «Мост через бездну» прослеживает связь времен от Античности до концептуализма XX века. Автор выводит новые связи между такими, казалось бы, отдаленными формами, как, например, Античность и карнавал, древняя культура Крита и корневые традиции испанской культуры и многое другое. Конечно, книги об искусстве меньше востребованы, чем та же психология и наука, но зато больше, чем детективы. Хотя получить «Девушку в поезде» Полы Хокинс можно только по предварительной записи – очень востребован этот детективно-психологический триллер.

Что касается местных авторов, то их спрашивают не очень часто. Гораздо более востребованы книги по истории края: «Письма Элеоноры Прей», «Японская мозаика Владивостока» Зои Моргун, «Прогулки в прошлое» Нелли Мизь. А если еще издание проиллюстрировано фотографиями тех лет, то долго на полке не стоит.

Новые поступления у нас как минимум раз в месяц, обычно чаще. Мы стараемся следить за новинками и радовать ими своих читателей.

Раскошелиться не жаль

Информация в современном мире стала главным «блюдом», которым питается человечество, информационные потоки окружают нас повсюду, вызывая пресыщение. При этом если уделять чтению книг хотя бы 15-20 минут, но каждый день, то это неизбежно дает положительный результат – увеличится объем знаний и появятся аргументы в споре. А за какие знания жители и гости Владивостока готовы заплатить?

– Молодежь выбирает в основном классику, хотя и к современной прозе тоже есть интерес, – поделилась Елена Грицаенко, директор книжного магазина. – Самые раскупаемые книги – «Маленький принц» Экзюпери и «Дом странных детей» Ренсома Риггза. Благодаря кинематографу не снижается популярность книг о Гарри Потере, а вот Толкиена стали меньше брать. Зато у детей бешеной популярностью пользуются книги «Гравити фолз», уже вышел шестой том, посвященный загадкам из одноименного сериала. Родители признаются, что раньше отпрысков было не заставить открыть книгу, а эти глотают одну за одной.

Люди постарше раскупают литературу о Приморском крае, их интересует история родного города, ищут книги, в которых рассказывается о происхождении названий улиц, истории зданий, не сохранившихся до наших дней. Часто спрашивают «Письма Элеоноры Прей», «Что я помню» Ирины Бриннер. Особо хотелось бы сказать о книге «Бухта Витязь и другие истории. Дневник моей юности», ее автор Олег Шевелев, до того как в 1924 году перебрался в Шанхай, жил во Владивостоке. Его детство и юность прошли в имениях предков – в бухте Кангауз (Суходол) и на полуострове Гамова, о чем он, собственно, и поведал читателям.

Из современных авторов постоянным спросом пользуется Борис Акунин, кстати, недавно вышло его очередное произведение – «Седмица Трехглазого». Совсем не намного от него отстает Вячеслав Прах с двухтомником «Кофейня» и другими произведениями. Причем книги берут как в мягкой обложке, так и в твердом переплете.

Гости города заходят в магазин, чтобы увезти с собой частичку Владивостока: открытки, фотоальбомы, игрушки. Альбом «Путь событий. Владивосток», благодаря красочным иллюстрациям, нравится приезжим больше всего, а в качестве сувениров кроме магнитиков покупают тарелки ручной работы семьи Осиповых.

А мне с выбором книг для чтения помогают наши молодые читатели, обычно они начинают искать какое-то одно произведение, я тогда тоже его беру и еще ни разу не пожалела о таком выборе. Молодежь знает толк в литературе и демонстрирует очень интересные предпочтения.