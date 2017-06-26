Успей посмотреть первым

Съемочная группа приморской киностудии «Сэвэн продакшен» завершила съемки полнометражного художественного фильма «Смотрите, как красиво!» с участием Ильи Лагутенко, групп «Мумий Тролль», «Марлины» и «Сэвэн».

Сегодня, 7 июля, в зале «Меридиан» кинотеатра «Океан» состоится предпремьерный показ картины, которая создана при поддержке администрации Владивостока и выйдет в дальневосточный прокат в сентябре, сообщает пресс-служба мэрии.

– Первый художественный кинопроект в истории города – это светлое и доброе кино о приключениях приморской семьи во Владивостоке и Сан-Франциско, – рассказал руководитель съемочной группы Владимир Сиденко.

Напомним интригу фильма: глава семьи из Владивостока с двумя сыновьями отправляется на автомобиле в небольшое путешествие по любимому городу. Они прекрасно проводят выходной, останавливаясь и гуляя в знаковых местах Владивостока. По дороге домой с острова Русского парни пересекают Золотой мост и въезжают в тоннель у фуникулера. Но выезжают из него у знаменитого калифорнийского моста «Золотые ворота» и, проехав по нему, оказываются в Сан-Франциско. Невольные путешественники во времени и пространстве проводят целый день в еще одном красивом городе, но, когда эйфория проходит, перед ними встает вопрос, как вернуться домой. Вот тут-то все и начинается.

Как подчеркивает режиссер, фильм «Смотрите, как красиво!» – это кино для семейного просмотра, детей и юношества, а также для взрослых, которые в повседневной жизненной суете забыли о том, что они тоже были детьми и когда-то мечтали о путешествиях и приключениях.

Начало показа в 19 часов. Вход свободный.