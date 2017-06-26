Не все предупреждения одинаково полезны

Официальное обращение к средствам массовой информации и читателям выпустил Примгидромет. Его глава Борис Кубай выразил тревогу по поводу того, что в последнее время в СМИ края все чаще стали появляться публикации не только прогнозов погоды, но и штормовых предупреждений из неофициальных и нелицензированных источников, сообщает РИА VladNews.
Такая ситуация, по мнению Бориса Кубая, зачастую приводит к дезинформации населения, различных служб и ведомств края.
Меж тем по закону исключительным правом на выпуск экстренной информации (штормовых предупреждений и оповещений) обладает только подведомственный Росгидромету Примгидромет. В его функции входит оперативное обеспечение населения, государственных и экономических структур оперативной гидрометеорологической информацией, а также предупреждение и оповещение об угрозе опасных природных явлений.
Поэтому, подчеркивает Борис Кубай, при появлении в Интернете, социальных сетях и мессенджерах информации об объявленных штормовых предупреждениях необходимо проверить и уточнить на официальном сайте или в пресс-службе ведомства, является ли Примгидромет источником этой информации.
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