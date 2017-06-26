На День любви и верности в загсах ажиотаж

Во Владивостоке приурочить свое бракосочетание к празднику семьи, любви и верности решили 77 пар молодоженов. Регистрации состоятся 7 и 8 июля.
– Кроме этого, в эти дни мы будем чествовать супружеские пары, прожившие в мире и согласии много лет. Они являются прекрасным примером для подражания тем горожанам, которые только вступают в семейную жизнь, – рассказали в отделе ЗАГС по Фрунзенскому району администрации Владивостока.
Ну а тех, кому не на свадьбу, администрация города приглашает на праздник. Как уже писал «В», начнется он в 14.00 на концертной площадке возле Дома молодежи (проспект 100 лет Владивостоку, 103). Вас ждет множество интересных сюрпризов, конкурсов, викторин, песен и танцев. Вход для всех свободный.
Напомним: всероссийский День семьи, любви и верности в России отмечается ежегодно 8 июля с 2008 года. Это день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке. В русской культуре эта супружеская пара стала высоким примером крепких семейных отношений.
С середины июля начнется тестовая эксплуатация пунктов пропуска во Владивостоке по электронным визам. Иностранцы смогут ими воспользоваться для прибытия по упрощенному визовому режиму уже через месяц – с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Съемочная группа приморской киностудии «Сэвэн продакшен» завершила съемки полнометражного художественного фильма «Смотрите, как красиво!» с участием Ильи Лагутенко, групп «Мумий Тролль», «Марлины» и «Сэвэн».
Семья – главное, что есть в жизни любого человека. Это счастье, которое дает силу, веру и надежду, которое спасает нас от всех невзгод. Любовь к своей семье и дому воспитывает в нас самые лучшие качества, учит верности и преданности, поддержке и пониманию, уважению к старшим и трудолюбию.
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