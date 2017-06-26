На День любви и верности в загсах ажиотаж

Во Владивостоке приурочить свое бракосочетание к празднику семьи, любви и верности решили 77 пар молодоженов. Регистрации состоятся 7 и 8 июля.

– Кроме этого, в эти дни мы будем чествовать супружеские пары, прожившие в мире и согласии много лет. Они являются прекрасным примером для подражания тем горожанам, которые только вступают в семейную жизнь, – рассказали в отделе ЗАГС по Фрунзенскому району администрации Владивостока.

Ну а тех, кому не на свадьбу, администрация города приглашает на праздник. Как уже писал «В», начнется он в 14.00 на концертной площадке возле Дома молодежи (проспект 100 лет Владивостоку, 103). Вас ждет множество интересных сюрпризов, конкурсов, викторин, песен и танцев. Вход для всех свободный.

Напомним: всероссийский День семьи, любви и верности в России отмечается ежегодно 8 июля с 2008 года. Это день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке. В русской культуре эта супружеская пара стала высоким примером крепких семейных отношений.