Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны

Персональная выставка самобытного художника-самоучки Ивана Чипизубова открылась в Приморском краевом центре народной культуры.

Иван Иванович живет в Дальнереченске и вдохновляется в первую очередь красотой родного края. Его выставка так и называется – «Красоты Приморья», сообщили в ПКЦНК.

Более сотни картин, изображающих таежные пейзажи, можно посмотреть в небольшом, но уютном зале ПКЦНК на Пушкинской, 25. На полотнах – вся приморская природа: дремучие сосны, пушистые ели, кудрявые березы, забавные медведи, грозные тигры, грациозные олени и косули.

Иван Чипизубов уже много лет на пенсии, но его неуемная энергия, творческий поиск заслуживают и уважения, и того, чтобы с человека, отправляющегося на пленэры в приморскую тайгу, брали пример те, кто помоложе.

Выставка будет работать до 28 июля. Вход свободный.