Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны

Персональная выставка самобытного художника-самоучки Ивана Чипизубова открылась в Приморском краевом центре народной культуры.
Иван Иванович живет в Дальнереченске и вдохновляется в первую очередь красотой родного края. Его выставка так и называется – «Красоты Приморья», сообщили в ПКЦНК.
Более сотни картин, изображающих таежные пейзажи, можно посмотреть в небольшом, но уютном зале ПКЦНК на Пушкинской, 25. На полотнах – вся приморская природа: дремучие сосны, пушистые ели, кудрявые березы, забавные медведи, грозные тигры, грациозные олени и косули.
Иван Чипизубов уже много лет на пенсии, но его неуемная энергия, творческий поиск заслуживают и уважения, и того, чтобы с человека, отправляющегося на пленэры в приморскую тайгу, брали пример те, кто помоложе.
Выставка будет работать до 28 июля. Вход свободный.
С середины июля начнется тестовая эксплуатация пунктов пропуска во Владивостоке по электронным визам. Иностранцы смогут ими воспользоваться для прибытия по упрощенному визовому режиму уже через месяц – с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Съемочная группа приморской киностудии «Сэвэн продакшен» завершила съемки полнометражного художественного фильма «Смотрите, как красиво!» с участием Ильи Лагутенко, групп «Мумий Тролль», «Марлины» и «Сэвэн».
Семья – главное, что есть в жизни любого человека. Это счастье, которое дает силу, веру и надежду, которое спасает нас от всех невзгод. Любовь к своей семье и дому воспитывает в нас самые лучшие качества, учит верности и преданности, поддержке и пониманию, уважению к старшим и трудолюбию.
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