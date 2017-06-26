Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья – главное, что есть в жизни любого человека. Это счастье, которое дает силу, веру и надежду, которое спасает нас от всех невзгод. Любовь к своей семье и дому воспитывает в нас самые лучшие качества, учит верности и преданности, поддержке и пониманию, уважению к старшим и трудолюбию.
Во все времена семья была и остается основой общества, фундаментом, на котором строится сильное государство.
Благодаря крепким и дружным семьям Владивостока численность населения нашего города ежегодно и стабильно увеличивается за счет роста рождаемости. Позитивная динамика естественного прироста населения наблюдается во Владивостоке уже четыре года, и мы этому очень рады!
В этот праздничный день желаю каждой семье Владивостока: и супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, и молодоженам, и тем, кто только собирается создать семью, – любите и будьте любимы! Пусть ваши семейные узы с каждым годом становятся крепче, а дом будет полной чашей. Крепкого вам здоровья, благополучия и процветания.
Константин МЕЖОНОВ, исполняющий обязанности главы города Владивостока
С середины июля начнется тестовая эксплуатация пунктов пропуска во Владивостоке по электронным визам. Иностранцы смогут ими воспользоваться для прибытия по упрощенному визовому режиму уже через месяц – с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Съемочная группа приморской киностудии «Сэвэн продакшен» завершила съемки полнометражного художественного фильма «Смотрите, как красиво!» с участием Ильи Лагутенко, групп «Мумий Тролль», «Марлины» и «Сэвэн».
Семья – главное, что есть в жизни любого человека. Это счастье, которое дает силу, веру и надежду, которое спасает нас от всех невзгод. Любовь к своей семье и дому воспитывает в нас самые лучшие качества, учит верности и преданности, поддержке и пониманию, уважению к старшим и трудолюбию.
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