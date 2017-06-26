Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья – главное, что есть в жизни любого человека. Это счастье, которое дает силу, веру и надежду, которое спасает нас от всех невзгод. Любовь к своей семье и дому воспитывает в нас самые лучшие качества, учит верности и преданности, поддержке и пониманию, уважению к старшим и трудолюбию.

Во все времена семья была и остается основой общества, фундаментом, на котором строится сильное государство.

Благодаря крепким и дружным семьям Владивостока численность населения нашего города ежегодно и стабильно увеличивается за счет роста рождаемости. Позитивная динамика естественного прироста населения наблюдается во Владивостоке уже четыре года, и мы этому очень рады!

В этот праздничный день желаю каждой семье Владивостока: и супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, и молодоженам, и тем, кто только собирается создать семью, – любите и будьте любимы! Пусть ваши семейные узы с каждым годом становятся крепче, а дом будет полной чашей. Крепкого вам здоровья, благополучия и процветания.

Константин МЕЖОНОВ, исполняющий обязанности главы города Владивостока