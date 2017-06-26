В поселке Трудовое идут дорожные работы

Спецтехника и дорожные рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» по заказу администрации города Владивостока продолжают работы по благоустройству поселка Трудовое.
На улицах поселка ведется грейдирование и отсыпка песчано-гравийной смесью, сообщает пресс-служба мэрии.
Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, на прошлой неделе спецтехника и дорожные рабочие трудились на улицах Кольцевой, Карла Маркса, Чичерина, Камчатской, Лиманной, Рокоссовского и ряде других. За ними придет очередь улиц Заречной, Клубной, Суворовской, Шаляпина и Светлой.
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