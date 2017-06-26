Студенты Владивостока отправятся на верфи

Торжественное открытие межрегиональной студенческой стройки на объектах судостроительного комплекса «Звезда» состоится 10 июля в Большом Камне. В масштабной стройке примут участие 67 бойцов четырех студотрядов Владивостока.

Как сообщает пресс-служба мэрии, организаторами трудового проекта выступают группа компаний «Комплексные энергетические решения» совместно с Приморским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

– Участие в межрегиональной студенческой стройке «Звезда» – отличная возможность для ребят получить бесценный трудовой опыт, а также познакомиться с уникальным объектом, не имеющим аналогов в России. Возможно, уже через пару лет начинающие строители пополнят ряды первоклассных специалистов, которые будут трудиться на одном из самых масштабных объектов государственной важности, – рассказал представитель филиала ООО «КЭР» во Владивостоке Никита Никитин.

Всего на стройке будут трудиться около 140 студентов из четырех субъектов Дальневосточного федерального округа – Приморского, Хабаровского, Камчатского краев и Амурской области. В течение двух месяцев, с 8 июля по 8 сентября, бойцов студенческих отрядов ждут не только интересная работа, бесценный опыт и знакомство с новыми людьми, но и насыщенная программа, включающая в себя различные спортивные и творческие мероприятия.

– Прежде всего я жду продуктивной работы от каждого участника этой стройки. Будь то производство, комиссарская деятельность или обычный досуг. Конечно же, жду атмосферности, душевности и тепла, ведь это и есть та самая строительная романтика, – поделился командир строительного студотряда «Звезда» Виктор Ширяев.

Справка «В»

Строительство современной верфи СК «Звезда» идет на территории судоремонтного завода «Звезда». Благодаря реализации проекта в Приморском крае появится одна из самых современных верфей в России. Судостроительный комплекс будет выпускать суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. К 2024 году на предприятии планируется создать более 8 тысяч рабочих мест.