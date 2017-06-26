Предприниматели присоединяются к созданию среды, доступной для всех

в столице Приморья продолжается реализация программы «Доступная среда». В городе оборудуют парковочные места для специализированного транспорта инвалидов, укладывают тактильную плитку, обустраивают остановки общественного транспорта, ступени на социально значимых маршрутах выделяют контрастным цветом, устанавливают речевые информаторы на светофорах, а также проводят множество других работ.
«Чтобы город стал еще более доступным для маломобильных граждан, необходимо, конечно же, чтобы к реализации программы «Доступная среда» присоединялись и организации всех форм собственности», – сказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.
Как отмечают специалисты, в последнее время во Владивостоке многие предприниматели и предприятия различных форм собственности откликнулись на призыв создания комфортных условий для маломобильных граждан.
В среду, 5 июля, специальная комиссия, в состав которой вошли представители мэрии, департамента труда и социальной защиты Приморского края, а также маломобильные граждане, посетила торговый центр «Изумруд», который одним из первых обратился в администрацию города за консультационной поддержкой по созданию «Доступной среды», сообщает пресс-служба мэрии. Вместе со специалистами доступность в данном торговом центре проверили руководитель общества инвалидов-спинальников «Ковчег», депутат думы города Артем Моисеенко и председатель общества слепых города Светлана Кротенок.
К слову, в данном торговом центре предусмотрели специальное место для парковки автотранспорта инвалидов, кнопку вызова помощника, а также расширили дверные проемы, установили пандус и даже специальные таблички с обозначениями, написанные шрифтом Брайля.
По результатам проведенной проверки торговый центр «Изумруд» получил положительную оценку не только специалистов, но и самих представителей обществ инвалидов города.
С середины июля начнется тестовая эксплуатация пунктов пропуска во Владивостоке по электронным визам. Иностранцы смогут ими воспользоваться для прибытия по упрощенному визовому режиму уже через месяц – с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Съемочная группа приморской киностудии «Сэвэн продакшен» завершила съемки полнометражного художественного фильма «Смотрите, как красиво!» с участием Ильи Лагутенко, групп «Мумий Тролль», «Марлины» и «Сэвэн».
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