Имя Константина Кравченко навечно останется в истории города

Во Владивостоке торжественно открыли мемориальную доску почетному гражданину, основателю и первому председателю Приморского краевого совета ветеранов войны и труда Константину Кравченко. Мемориальная доска установлена на фасаде дома № 40 на ул. Бестужева, где Константин Федорович проживал с 1978 по 2014 год, сообщает пресс-служба администрации города.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие Игорь Ткаченко, дочь Константина Кравченко – Наталья, его коллеги, почетные граждане, представители депутатского корпуса и общественность.

– Константин Федорович Кравченко прошел славный трудовой и жизненный путь, – отметил заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко. – Мы знаем, что история Владивостока и России складывается из судеб таких людей, как Константин Федорович. Достаточно сказать, что с его деятельностью связано такое понятие, как Большой Владивосток, – реализация масштабного проекта развития нашего города. Он внес огромный вклад в развитие и процветание Владивостока. Уверен, что имя Константина Кравченко навечно останется в наших сердцах, в истории нашего города и страны.

Высокий профессионализм, трудолюбие и отзывчивость Константина Кравченко отметили его коллега Майя Афиногенова и почетный гражданин Владивостока Владимир Чубай. Дочь Константина Федоровича – Наталья Константиновна подчеркнула, что, даже несмотря на огромную занятость, он был хорошим и внимательным отцом.

– Я очень благодарна администрации города, что память о моем отце сохранится не только в сердцах его родных и друзей, – сказала Наталья Константиновна.

Отметим, что в последние годы администрацией Владивостока проделана большая работа по увековечиванию памяти о людях, внесших огромный вклад в развитие города. Как напоминает пресс-служба мэрии, в краевом центре установлены мемориальные доски Якову Кану, который возглавлял городской совет ветеранов с 1992 по 2014 год, заслуженному строителю Геннадию Котику, писателю Льву Князеву, заслуженному тренеру РСФСР Юлии Агронской, художнику Кириллу Шебеко, заслуженному работнику здравоохранения Галине Щетининой и многим другим горожанам. Это не только высокая оценка самоотверженного труда наших земляков, но и важная часть сохранения истории города, нашей памяти.