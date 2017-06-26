Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала

С середины июля начнется тестовая эксплуатация пунктов пропуска во Владивостоке по электронным визам. Иностранцы смогут ими воспользоваться для прибытия по упрощенному визовому режиму уже через месяц – с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

– В первую очередь по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и через аэропорт Кневичи. Тестовые испытания позволят понять, как будет работать этот механизм на практике, – отметил Павел Волков, статс-секретарь, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока.

По его словам, тестовые испытания и начало работы первых пунктов пропуска с августа станут залогом того, что механизм будет отработан для прибытия по электронным визам гостей и участников третьего Восточного экономического форума во Владивостоке.

Восточный экономический форум как одно из ярких мировых событий привлекает значительное число представителей политических элит, экспертного сообщества и ведущих международных компаний. Свое участие подтвердили уже участники из 24 стран. В связи с этим должно быть сделано все возможное, чтобы система прибытия в Россию по электронным визам заработала в полном объеме и ею смогли воспользоваться те, кто прибывает на форум во Владивосток.

Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в свободном порту Владивосток, был определен правительством России. Это Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

Чтобы получить визу, иностранному гражданину необходимо заполнить анкету на сайте МИД России. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления.