Самозахват «по-холуаевски»

Военнослужащие ТОФ оккупировали часть территории острова Русского, принадлежащей администрации Владивостока

Скандалом завершился выезд 5 июля депутатов Думы Владивостока на остров Русский, точнее, на территорию порохового погреба № 13. На этом объекте Владивостокской крепости, переданном в прошлом году в муниципальную собственность, по предложению членов Владивостокского морского собрания, Общества изучения Амурского края, Российского военно-исторического общества и ветеранов разведки общественной организации «Дозор» предполагается обустроить Центр военно-патриотической подготовки подрастающего поколения.

Как рассказал «В» капитан 1-го ранга в отставке и член Общества изучения Амурского края Борис Шадрин, этот центр объединил бы все организации, которые сегодня занимаются воспитанием и досугом молодежи. К примеру, отряды юнармии, детскую флотилию «Восток», детско-юношескую спортивную школу «Алые паруса» и т.д. И предоставил бы им материальную базу, размещенную на острове Русском: здесь много брошенных зданий, принадлежащих муниципалитету.

– На территории 13-го порохового погреба есть несколько больших тоннелей, в одном можно сделать музей острова Русского, в другом – музей южного рубежа обороны Владивостокской крепости, в третьем еще что-нибудь. Наработки у нас есть. Мы написали соответствующее обращение в Думу Владивостока, и глава думы Елена Новицкая нас поддержала, – говорит Борис Дмитриевич.

Дело оставалось за малым. Депутаты решили лично осмотреть территорию, на которой предполагалось разместить будущий центр. Но народных избранников и представителей администрации Владивостока на объект не пустила охрана, поставленная по приказу командира войсковой части 43102 капитана 2-го ранга Андрея Топалова.

Запрет на въезд стал полной неожиданностью для визитеров, а также для руководства военно-патриотического общества и яхт-клуба детской парусной школы «Алые паруса», уже расположенных на территории порохового погреба № 13. Еще вчера утром здесь не было ни охраны, ни табличек на свежевыкрашенном заборе, предупреждающих, что данный объект принадлежит министерству обороны. По словам арендаторов, матросы и таблички на заборе появились 4 июля, во вторник, в 16 часов. Сославшись на некий приказ командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца, флотские объявили захваченный участок военным объектом и потребовали от арендаторов освободить территорию от имущества и плавсредств до 21 июля. Чтобы перекрыть проезд непосредственно к яхт-клубу, военные не поленились вкопать столбы и прокопать траншею. Действительно, чего мелочиться? Воевать так воевать!

Для обоснования своих действий они предъявили арендаторам предписание командующего в/ч 43102, в котором капитан 2-го ранга Андрей Топалов ссылается на приказ командующего ТОФ от 24 мая 2017 года № 594 «О закреплении гидротехнических сооружений за соединениями, частями и организациями флота». В частности, за войсковой частью 43012, дислоцированной в бухте Новый Джигит (во Владивостоке эту в/ч знают как легендарный «Холуай»), закреплены:

– пирс № 13 длиной 17 п.м на м. Экипажном, акватория шириной 150 п.м в границах закрепленного участка;

– пирс № 12 длиной 17 п.м на м. Экипажном с прилегающей акваторией в радиусе 100 м;

– пирс № 7 длиной 60 п.м на м. Экипажном с прилегающей к нему территорией и акватория в радиусе 300 м (территория военного городка № 11).

Если верить этому документу, данные объекты – а это три почти разрушенных причала – необходимы ТОФ «для использования в интересах полномочий Министерства обороны Российской Федерации в области обороны и безопасности государства».

К истории проблемы

Земельный участок, где расположен пороховой склад № 13 и ставший камнем преткновения, действительно находился в оперативном управлении ТОФ, но в 2016 году был передан в муниципальную собственность. Что подтверждает кадастровый паспорт от 15 ноября 2016 года за № 26/00-16-481059, где черным по белому прописано: правообладателем данной территории стоимостью без малого 24 млн рублей является «муниципальное образование город Владивосток». Военным оставили только вышеназванные пирсы. И если от трех разрушенных пирсов действительно зависит безопасность нашего государства, то, похоже, нам лучше сразу поднять белый флаг…

Скорее всего, командование ТОФ не имеет понятия о концепции развития острова Русского, утвержденной соответствующим распоряжением правительства России. Данный документ был подготовлен Минвостокразвития России во исполнение перечня поручений президента РФ по итогам Восточного экономического форума 2016 года.

Напомним слова из речи председателя правительства России Дмитрия Медведева на встрече с вице-премьерами:

– Место это уникальное, думаю, все присутствующие там бывали. На острове в настоящий момент созданы и работают современный кампус ДВФУ, океанариум. Но потенциал острова Русского гораздо шире. В рамках концепции он должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это все очень важные цели и основные направления развития Дальнего Востока вообще и Приморья в частности. Все это нужно делать, при этом, конечно, не забывая об уникальной природе острова. Все, кто там бывал, знают, насколько это уникальное место. И мы обязаны сделать все, чтобы помимо его инженерного обустройства, экономического и социального развития на острове сохранялись все природные богатства, которые изначально там были.

По словам вице-премьера – полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, «концепция предусматривает развитие острова Русского прежде всего как образовательного, научного кластера».

Полиция здесь бессильна

Между тем наше стояние около свежевыкрашенного забора под палящим солнцем начинало раздражать. На вопрос народных избранников, в чем дело, почему их не пускают на муниципальную территорию, суровый охранник со штык-ножом на поясе талдычил, как заведенный:

– Я всего лишь матрос. У меня есть приказ командира части никого не пускать. За невыполнение приказа меня могут уволить. Я вас должен просто взять и выгнать с территории. И фотоаппарат у корреспондента я могу отобрать. Свяжитесь с командиром части, он все объяснит.

И фотографировать табличку на заборе охранник тоже запретил: «Военный объект! Снимать нельзя». Более того, военные пригрозили применить к корреспонденту «В» физическую силу. А для разгона депутатов – вызвать группу быстрого реагирования. На что присутствующие ответили дружным одобрением. Мордобой под объективами многочисленных фотокамер был бы очень показательным. Но до открытого конфликта дело не дошло, видимо, у матросов появились вопросы. Мало ли каким боком для них обернется стычка с депутатами и представителями СМИ. Выполняя приказ командира, недолго попасть и под статью уголовного кодекса.

Пока шли переговоры с охранниками-милитаристами, к воротам то и дело подходили юные воспитанники яхт-клуба «Алые паруса». Местные ребятишки пришли на запланированную тренировку, но матрос Бош их тоже не пропускал: «Приказ командира!» Впрочем, это табу малышей не смутило. На охраняемую территорию можно было без проблем попасть по берегу. Во-первых, там не было забора. Во-вторых, запрет капитана 2-го ранга Андрея Топалова на хождение по береговой полосе не распространялся.

Чтобы зафиксировать самозахват земельного участка, был вызван участковый уполномоченный ОП № 9. Старший лейтенант полиции Александр Кравченко запротоколировал случившееся. По его словам, в данной ситуации должен разбираться военно-следственный отдел и военная же прокуратура. Полиция здесь бессильна.

Конфликт между администрацией Владивостока, законным владельцем спорного земельного участка на берегу бухты Новик, и командованием ТОФ в начальной стадии. И, судя по всему, бравые «холуаевцы» будут стоять насмерть. Приказ командира – закон!

Жителям Владивостока, лишенным свободного доступа к пляжу, остается надеяться, что прокурор ТОФ разберется, кто прав в этой истории, кто виноват. И чьи интересы отстаивает командующий ТОФ, отдав приказ (устный) на силовой захват муниципального земельного участка.

Что касается бравых краснофлотцев, охранявших пороховой погреб № 13, то к ним претензий нет: парни добросовестно выполняли приказ. И если они так же рьяно будут защищать Родину от врагов в случае военных действий, то за Россию я спокоен.