Паучный подход

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит перезапуск франшизы «Человек-паук», где Питер Паркер вместо зеленого эльфа на аэродоске будет биться с закованным в броню Стервятником. За ним следует драма «Во всем виноват енот», повествующая о человеке, решившем сбежать из семьи, но сбежать недалеко – на чердак соседнего дома. Затем зрителей ждут ужасы «Операция «Офис» и мультфильм «Сказка о Петре и Февронии».

«Человек-паук» (16+)

После исторической встречи с командой мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

Уже третий перезапуск франшизы о незадачливом студенте, укушенном радиоактивным членистоногим. На сей раз главную роль сыграл Том Холланд – юноша с мальчишеским лицом, курносый, веснушчатый, и в моменты, когда он попадает в опасность, у зрителей вместо сопереживания возникает нечто наподобие родительского инстинкта: ребенок в опасности! Хотя этот же ребенок спокойно справляется с десятками преступников и бандитов, спотыкаясь только о бронированного суперзлодея.

«Во всем виноват енот» (18+)

Говард Уэйкфилд, преуспевающий юрист, верный муж, заботливый отец двух дочерей, однажды круто изменил свою жизнь. Это произошло внезапно, когда он подходил к родному роскошному гнездышку в пригороде Нью-Йорка. Погнавшись за наглым енотом, сидевшим у него на пути, Уэйкфилд оказался на чердаке заброшенного гаража, откуда были видны светящиеся окна его гостиной. Накрыт стол, домочадцы ждут отца. «А что будет, если я пропаду? Будут ли плакать любящие крошки? Быстро ли жена найдет мне замену? Помрут ли они с голоду без моих доходов?» – подумал Говард и решил… остаться жить на чердаке.

В который раз можно удивиться фантазии прокатчиков: как же они изгаляются с переводами оригинальных названий фильмов. Данная лента имеет скромное название «Уэйкфилд», которое трансформировалось в фантасмагоричное «Во всем виноват енот». С другой стороны, сюжет картины – тоже фантасмагория. Так что здесь, можно сказать, все сошлось.

«Эксперимент «Офис» (18+)

Ужасы с низким бюджетом, но интересной задумкой.

80 сотрудников международной корпорации заблокированы в многоэтажном офисном здании. По внутренней связи компании неизвестный голос призывает их участвовать в смертельной игре на выживание. Они должны будут выполнить ряд изощренных заданий, первое из которых – убить коллег, вызывающих наибольшее раздражение. Иначе устроители эксперимента пустят в расход всех. Игра началась!

«Сказка о Петре и Февронии» (6+)

Отечественный мультфильм, основанный на истории, ставшей причиной появления огромного множества памятников в российских городах.

XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества.

Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.