При этом неважно, сколько тебе лет, – ограничений по возрасту нет, точно так же, как и не принципиально, в какой стране ты живешь. Отбор заявок продлится до 1 августа, а потом в течение последнего летнего месяца будут сниматься первые выпуски передачи. В эфир она выйдет в сентябре. Ведущим второго сезона «Удивительных людей», как и первого, станет Александр Гуревич, а вот список членов жюри пока не утвержден.
«Удивительные люди» вернутся в сентябре
Автор : ИА «Столица»
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