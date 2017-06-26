Только одному человеку Игорь Николаев позволяет дергать его усы

Игорь Николаев рассказал, как общается с маленькой дочерью – полуторагодовалой Вероникой, которую ему родила супруга Юлия Проскурякова.

– Самое большое счастье – когда ты заполнил свое сердце, свою душу человеком, который тебя любит, – рассказывает музыкант. – Счастье – когда ты заходишь в комнату к Веронике, а она тебе улыбается просто так, без повода. Вот эта любовь без повода – самое лучшее, что может случиться с человеком! Веронике я разрешаю все, даже дергать меня за волосы и усы. Она обожает это делать. Правда, раньше у меня усы были роскошнее: длинные, пышные, и ей было бы удобнее за них меня хватать. Сейчас, когда стригусь или бреюсь, оставляю такой длины, чтобы ей было за что ухватиться. Огорчает, что из-за плотного рабочего графика я не могу постоянно быть с Юлей и Вероникой. Надеялись, что летом удастся больше времени проводить всей семьей, но пока не складывается. Но лето еще не кончилось, думаю, рано или поздно мы выкроим время для совместного отдыха.