– Самое большое счастье – когда ты заполнил свое сердце, свою душу человеком, который тебя любит, – рассказывает музыкант. – Счастье – когда ты заходишь в комнату к Веронике, а она тебе улыбается просто так, без повода. Вот эта любовь без повода – самое лучшее, что может случиться с человеком! Веронике я разрешаю все, даже дергать меня за волосы и усы. Она обожает это делать. Правда, раньше у меня усы были роскошнее: длинные, пышные, и ей было бы удобнее за них меня хватать. Сейчас, когда стригусь или бреюсь, оставляю такой длины, чтобы ей было за что ухватиться. Огорчает, что из-за плотного рабочего графика я не могу постоянно быть с Юлей и Вероникой. Надеялись, что летом удастся больше времени проводить всей семьей, но пока не складывается. Но лето еще не кончилось, думаю, рано или поздно мы выкроим время для совместного отдыха.
Только одному человеку Игорь Николаев позволяет дергать его усы
Автор : ИА «Столица»
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