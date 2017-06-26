Прилепин отправился на Кавказ. Вслед за Пушкиным и Гамзатовым

Захар Прилепин начал работу над документальным фильмом «Записки о горных нравах». Писатель вместе с киногруппой отправился в путешествие по республикам Северного Кавказа, где планирует пройти по следам своих великих предшественников: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова и Косты Хетагурова.
– В каждой республике нас встречают как самых дорогих гостей, – рассказал Прилепин. – Нам все стараются помогать: рассказывают о своих традициях, показывают достопримечательные места. Ну и, конечно, очень вкусно кормят.
Работа над документальным фильмом будет завершена уже в нынешнем году, а на следующий год он выйдет на телеэкранах и примет участие в международных конкурсах.
Место катастрофы советского бомбардировщика ДБ-3А разыскали участники поискового объединения «АвиаПоиск» и Поискового движения России в ходе повторной таежной экспедиции. Чтобы добраться до района падения самолета, поисковикам пришлось преодолеть более 100 км заросших и залитых водой лесных дорог.
Курьезный случай произошел с жительницей Владивостока, проживающей в одной из многоэтажек на Чуркине, сообщает РИА VladNews. Вернувшись домой, девушка не смогла попасть в собственную квартиру, так как дверь была заблокирована изнутри.
Современный гольф-клуб намерены построить в Приморье корейские инвесторы из компании LS Networks Co. Ltd. Причем речь идет не просто о клубе, а о целом комплексе с развитой гостиничной инфраструктурой, сообщает краевая пресс-служба.
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