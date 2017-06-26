Прилепин отправился на Кавказ. Вслед за Пушкиным и Гамзатовым

Захар Прилепин начал работу над документальным фильмом «Записки о горных нравах». Писатель вместе с киногруппой отправился в путешествие по республикам Северного Кавказа, где планирует пройти по следам своих великих предшественников: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова и Косты Хетагурова.

– В каждой республике нас встречают как самых дорогих гостей, – рассказал Прилепин. – Нам все стараются помогать: рассказывают о своих традициях, показывают достопримечательные места. Ну и, конечно, очень вкусно кормят.

Работа над документальным фильмом будет завершена уже в нынешнем году, а на следующий год он выйдет на телеэкранах и примет участие в международных конкурсах.