Кузнецова наденет очки и будет готова на все

Актриса Агния Кузнецова появится в непривычном для себя образе в новой комедии «Девочки не сдаются» на СТС.

В сериале героиня Кузнецовой – студентка медицинского вуза Маша, скромная девушка в очках, классический середнячок. Став личным ассистентом пластического хирурга Корнеева (Кирилл Сафонов), она готова пойти на все, чтобы угодить симпатичному, но капризному боссу.

– Мне очень нравится мой персонаж, ведь трогательных героинь я играю мало, – пояснила Агния. – При этом Маша – студентка, а кто знает, сколько лет я еще смогу играть студенток? В жанре комедии я снимаюсь редко, но думаю, у нас получится лирическая, «девчачья» история, в которой много романтики, нежности и женского юмора.