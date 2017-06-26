Цыганов и Михалкова утрут нос Спилбергу

Первый канал готовит к эфиру фильм «Красные браслеты». Это российская версия телесериала про детскую больницу, который вышел на экраны шесть лет назад и молниеносно завоевал популярность сначала в Испании, а потом и во всей Европе.

На данный момент более десяти стран взялись за его адаптацию, а продюсером американской версии стал сам Стивен Спилберг. За российскую версию отвечает Наталья Мещанинова, работавшая на сериале «Школа» вместе с Валерией Гай Германикой. Композитором фильма стала Анна Друбич.

«Красные браслеты» – это история о подростках, оказавшихся в больничных стенах на неопределенный срок. 14-летний Олег, который уже два года лечится от рака, решает собрать в больнице компанию друзей. И сколачивает банду, после чего жизнь всех ее участников меняется, и сами они меняются тоже.

Кроме молодых актеров в проекте заняты Анна Михалкова, Евгений Цыганов, Дарья Мороз, Александр Ильин, Мария Шалаева, Сергей Юшкевич, Ольга Сутулова и другие кинознаменитости.