Что расскажут Галкину звезды под гипнозом?

Максим Галкин стал новым ведущим еще пока не вышедшего в эфир Первого канала развлекательного шоу «Звезды под гипнозом».
Сначала предполагалось, что вести новую программу доверят Дмитрию Хрусталeву. Но руководство канала решило, что Максим с поставленной задачей справится лучше.
– Вместе с Галкиным вести проект будет гипнолог Иса Багиров, – рассказали нам на Первом канале. – В эфир проект выйдет в новом телевизионном сезоне.
В новой программе звезды отечественного кино и шоу-бизнеса предстанут в совершенно неожиданном для зрителей свете. Находясь под воздействием гипноза, они будут совершать действия, которые им внушит гипнолог.
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