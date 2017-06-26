Что расскажут Галкину звезды под гипнозом?

Максим Галкин стал новым ведущим еще пока не вышедшего в эфир Первого канала развлекательного шоу «Звезды под гипнозом».

Сначала предполагалось, что вести новую программу доверят Дмитрию Хрусталeву. Но руководство канала решило, что Максим с поставленной задачей справится лучше.

– Вместе с Галкиным вести проект будет гипнолог Иса Багиров, – рассказали нам на Первом канале. – В эфир проект выйдет в новом телевизионном сезоне.

В новой программе звезды отечественного кино и шоу-бизнеса предстанут в совершенно неожиданном для зрителей свете. Находясь под воздействием гипноза, они будут совершать действия, которые им внушит гипнолог.