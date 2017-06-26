Укус комара с летальным исходом…

или О летних заболеваниях, опасных для жизни

С наступлением отпускного сезона СМИ в очередной раз начинают публиковать страшилки о заболеваниях, которые можно поймать в экзотических странах со столь же экзотическими названиями – лихорадка Денге, лихорадка Чикунгунья, лихорадка западного Нила… Между тем и в нашем регионе хватает заразы, способной изрядно подпортить здоровье…

Энтеровирус многоликий

– Со второй половины июля все прочие инфекции отодвигаются на второй план на фоне так называемого летнего гриппа – энтеровирусной инфекции, – рассказывает д.м.н., профессор, врач-инфекционист Александр Попов. – Однако летний грипп – лишь одна из форм заболевания, самая распространенная, его диагностируют у более 50 процентов всех заболевших энтеровирусом в Приморском крае. Его основные клинические проявления – трехдневная лихорадка и недомогание. Как и при обычных вирусных инфекциях, основные рекомендации здесь – просто покой, так что большинство заболевших замечательно вылечиваются дома.

Более опасное заболевание, требующее стационарного лечения, – это менингиальная форма инфекции (25 % от всех заболевших энтеровирусом), проявляется в виде самого настоящего серозного менингита. И клиника соответствующая: повышенная температура, резкая головная боль в зоне лба и висков, резь в глазах, боль при переводе взгляда с одного предмета на другой, тошнота, рвота, светобоязнь, головокружение. Впрочем, заболевание последствий никаких не дает и полностью вылечивается.

Самым опасным среди энтеровирусов считается вирус 72-го серотипа (тот же серозный менингит). В Юго-Восточной Азии ежегодная заболеваемость этим видом инфекции достигает 100 тысяч человек, до 5 процентов из них умирают. Раньше на территории нашей страны этот вирус встречался лишь на юге, сейчас же продвинулся и на территорию Дальнего Востока. Конкретно в нашем регионе он почему-то регистрируется на территории Хабаровского края, и, несмотря на то что его обычное место обитания – морские воды, инфицироваться им можно в Амуре.

Всего же выявлено 72 вида энтеровируса. Самые распространенные помимо уже перечисленных – это инфекция по типу кори (сыпь на коже), инфекция по типу плевродинии (проявляется сильными, иногда судорожными болями в груди, ногах, лихорадкой, головной болью) и в виде банальных кишечных отравлений…

Несмотря на то что энтеровирус – сезонное заболевание, повторяющееся из года в год практически с одинаковым количеством заболевших, официальная статистика в последние годы заметно снизилась. Причины? Дело в том, что Минздрав обязал врачей выставлять диагноз «энтеровирус» лишь в том случае, когда удается выделить вирус. Но вылавливается он довольно редко, поэтому чаще всего диагностируется просто ОРВИ.

Для себя же врачи определяют инфекцию просто. Помимо клинических проявлений учитывают следующие факторы: сезон, купался ли человек в море, был ли он в контакте с другими больными людьми.

Что делать, чтобы не заболеть? Поскольку энтеровирус – это кишечная инфекция, нужно стараться не заглатывать воду, не мыть фрукты в море и мыть руки после купания.

К слову, сейчас именно в Хабаровском крае самая большая заболеваемость энтеровирусом по стране.

Если же брать наше побережье, то, по наблюдению инфекционистов, чаще всего купальщики ловят инфекцию в районе Седанки.

Осторожно: песок!

Спрашивается, чем может быть опасна резвящаяся на песке собачка, которую заботливые хозяева привезли с собой на пляж? В первую очередь продуктами своей жизнедеятельности.

Принятое среди цивилизованных людей правило собирать за своими четвероногими питомцами экскременты в мешочки появилось, вероятно, не только из-за любви к чистоте, но и для сохранения здоровья своего и окружающих. Жалко только, что наших земляков цивилизация практически не коснулась.

– Дело в том, что вместе с собачьими экскрементами в песок попадают личинки – так называемые собачьи аскариды, которые, попадая в организм человека, поражают его внутренние органы – печень, сердце, легкие, головной мозг… Заболевание, вызванное этими гельминтами, называется токсокароз, – рассказывает Александр Федорович. – Проявляется оно температурой, кожной сыпью, зудом, болями в районе желудка, дисфункцией кишечника в виде запора либо поноса. В итоге человек обращается за помощью к дерматологу, аллергологу, гастроэнтерологу, которые, как правило, истинную причину заболевания не находят. Тем временем личинки разносятся по всем внутренним органам, вызывая различные их изменения. В частности, могут стать причиной острого бронхита, пневмонии. Миграция личинок в головной мозг может вызывать головные боли, судороги, параличи.

Лечится токсокароз очень тяжело – две недели весьма тяжелыми препаратами – и не всегда эффективно. У собачников, которые не проходят дегельминтизацию, это заболевание протекает постоянно. Единственно возможная профилактика – тщательно мыть руки после контакта с песком, избегать пикников на пляже…

Любителям суши к сведению…

Если уж заговорили о гельминтозах, то стоит вспомнить и о анизакидозе, встречаемом именно у жителей Дальнего Востока. Заболевание это несезонное, и подвержены ему зачастую любители суши, морепродуктов, икры-пятиминутки и рыбы семужного посола.

– Заражение, как вы уже поняли, происходит при потреблении рыбы, креветок, кальмаров, не прошедших достаточную термообработку, – поясняет доктор. – Опасность же заболевания в том, что оно дает летальный исход. В Приморье был зарегистрирован случай смертельного исхода, после того как женщина отведала хе из сельди. Вероятно, процент уксуса, использованного в приготовлении, был недостаточно высокий. Заболевание может проявляться в желудочной форме (боли в эпигастральной области, тошнота, рвота, крапивница, лихорадка) и в кишечной (боли, метеоризм, нарушение стула). Сложность в том, что чаще всего это заболевание проходит под другими диагнозами – гастрит, аллергия. Так, в крае за 20 лет было зарегистрировано всего 45 случаев заболевания при инфицированности нашей рыбы практически в 100 процентов.

Профилактика – обязательная термообработка рыбы (в Японии, например, в приготовлении суши используют морепродукты, только прошедшие заморозку) и, конечно, соблюдение технологий ее приготовления: сроки обычной засолки не менее семи дней, семужной – не менее трех недель.

Бойся комара!

Однако вернемся к завозным экзотическим заболеваниям. Они тем более заслуживают внимания, что встречаются и в наших регионах. Например, лихорадка западного Нила, которая может проявляться в виде гриппа либо в виде менингита, в том числе в тяжелой форме и с летальным исходом.

– Официально инфекция в регионе не зарегистрирована. Но когда в 2008 году в Приморье приезжала лаборатория московского НИИ менингита и вирусных энцефалитов, по результатам проведенных исследований в районе озера Ханка было обнаружено большое количество инфицированных уток (именно водоплавающие птицы являются источниками и хранителями этой инфекции). Далее стали исследовать кровь приморских доноров, и здесь обнаружили антитела к этому вирусу. То есть получается, что вирус в регионе все-таки гуляет… В результате приморские врачи получили предписание: пациентов с симптомами гриппа в летний сезон обследовать и на эту инфекцию. А переносить вирус могут и комары, в том числе подвальные.

Комары могут стать переносчиками и другого опасного заболевания – малярии, которая нынче относится к завозным. Ее первоначальные проявления – лихорадка, слабость. Наиболее часто болезнь сказывается на печени, селезенке и сердечно-сосудистой системе. Также на фоне малярии могут возникнуть заболевания нервной, мочеполовой и сосудистой систем.

Вообще-то на территории края до 1961 года регистрировалась и своя, местная малярия, а комары анофилис у нас встречаются и по сей день.

– В том числе и на территории Владивостока есть водоемы, где можно встретить комаров этого вида, – поясняет профессор, который 14 лет проработал в Африке и досконально изучил это заболевание. – И, по большому счету, для возобновления своего местного заболевания достаточно одного завозного случая. Для этого больного должен укусить комар, и если за две недели его никто не прихлопнет (за этот срок развивается возбудитель вируса в насекомом), то все последующие жертвы кровососущего будут инфицированы. А завозных случаев у нас в крае достаточно – на сегодняшний день насчитывается 68, три из которых закончились летально. И если в прочих случаях достаточно тщательно мыть руки, не пить воду из открытых водоемов, то здесь лишь крепкий иммунитет может спасти от смертельного укуса насекомого.

Вот холера!

Еще одно из забытых вроде бы заболеваний, которое периодически возобновляется благодаря завезенной инфекции, – холера. Последняя массовая вспышка случилась в 1999 году. Завез ее к нам из Поднебесной дальнобойщик. В тот год было зафиксировано 28 случаев холеры. Самый крупный очаг был обнаружен в поселке Горностай – в заброшенном доме-бомжатнике нашли 16 заболевших. Когда обследовали местную акваторию, то и там нашли палочку. А 7-8 лет назад выявили холерный эмбрион в озере Ханка. Более того, вирус был найден в рыбе, обитающей в водоеме. Впрочем, у нас есть замечательная защита от этой заразы – зима. Низкие температуры убивают возбудитель холеры, так что проблема эта односезонная.