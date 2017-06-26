Тут захочешь стать бессмертным

В китайской провинции, гордящейся множеством долгожителей, наполняют овощную корзину и Пекина, и Владивостока

«Отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства» назвал Владимир Путин нынешние политические и экономические связи России и Китая на недавней встрече с главами крупнейших международных информагентств в Санкт-Петербурге. По его словам, эти контакты «приобрели уникальный характер».

В справедливости утверждений российского президента убедился и корреспондент «В», побывав на юго-востоке КНР по приглашению управления по делам туризма провинции Шаньдун.

На дороге не гадить!

Для большинства россиян провинция Шаньдун (население – 90,970 млн человек) до сих пор терра инкогнита, несмотря на Интернет, телевидение, справочники и туристическую рекламу. Из всех ее 17 мегаполисов наши сограждане знают только Циндао, город-порт и морской курорт в одном флаконе. Между тем благодаря умеренно-муссонному климату и географическому положению в провинции Шаньдун предостаточно морских и «сухопутных» курортов и санаториев. Отдыхай не хочу!

В городке Дзимо (40 минут езды от Циндао) находится «Килин» – единственный в Китае санаторий, где для восстановления здоровья используют горячую морскую воду. Этот рассол качают с глубины 160 метров. Его природная температура +93° С, но в бассейнах вода прохладнее.

В «Килине» всегда много отдыхающих, в том числе из России. По словам местного персонала, отдыхают наши соотечественники весьма своеобразно.

– Обычно русские приезжают летом группами по 30–40 человек, когда бассейны под открытым небом заполнены теплой морской водой. Всю ночь около бассейна жгут костры, жарят мясо, пьют пиво и водку, громко поют песни, купаются, некоторые голыми, а потом спят до обеда. И так каждую ночь, – рассказал мне директор санатория господин Мо.

На что я ему не без гордости ответил:

– Таковы в России особенности национального отдыха!

Китайцы называют экологически стерильную провинцию Шаньдун раем. Одни многокилометровые золотые пляжи чего стоят! По их же оценке, именно здесь самые лучшие и самые длинные в Поднебесной скоростные автомагистрали (общая протяженность – 57271 км). Я бы еще добавил: и самые обустроенные в смысле сервиса. Если во время поездки вам вдруг приспичит, а в автобусе не будет биотуалета, придется терпеть до автостанции, они здесь через каждые 30–50 км, как и автозаправки, магазинчики и закусочные. И даже если у вас лопается мочевой пузырь или чего похуже, водитель не позволит справить на обочине даже малую нужду: китайцы берегут здешнюю уникальную природу. Это во-первых. Во-вторых, «отметиться» в ближайших кустах все равно не удастся: между ними и дорогой – высокое ограждение из металлической сетки.

Жадность фраера свалила

Еще провинцию Шаньдун в Китае называют «самой большой овощной корзиной». За последние годы овощное производство стало главной частью местного сельского хозяйства. По стоимости сельхозпродукции, точнее по ее дешевизне, Шаньдун занимает первое место в КНР. Именно здесь выращивают овощи и фрукты для Пекина, Шанхая, других китайских городов… и Приморского края.

Да, именно в провинции Шаньдун, а не Суйфэньхе, как думают многие из нас, выращивают сельхозпродукцию, которую мы в изобилии видим во Владивостоке в овощных магазинах и на рынках. Яблоки, груши, арбузы, финики, виноград, манго, киви – это все дары земли шаньдунской. Поэтому Шаньдун, как говорил товарищ Саахов из незабвенной «Кавказской пленницы», это не только здравница, но и житница. И в какой-то мере закрома для дальневосточников.

Благодаря климату и богатой гумусом почве в садах и на полях провинции Шаньдун не используются химические удобрения. Здешние агрономы даже ядохимикаты применяют в крайне ограниченном количестве. Китайцы берегут свое здоровье, так как многие овощные блюда местной кухни, те же салаты, подаются на стол без термообработки. Не говоря уже о фруктах. Перед употреблением их обрабатывают специальными шампунями, которые можно купить в овощной лавке или аптеке: проточная вода не смывает с кожуры яблока или груши транспортировочную восковую пленку. Об этом туристов предупреждают плакаты, в том числе и на русском языке, украшающие стены любого отеля...

Однажды, переезжая из одного города в другой, я увидел на обочине женщин, продававших с тележки свежесобранную клубнику. Дело было 8 мая. Конечно, я попросил водителя нашего автобуса остановиться. Но более всего меня поразила не сама ягода, ярко-красная и сочная, а ее цена – 8 юаней за килограмм. В пересчете на «деревянные» это 68 рублей! А во Владивостоке в начале мая кило китайской клубники стоило 200–250 рэ!

Купленная ягода была мгновенно съедена прямо в автобусе. Причем я ее не мыл, так как воды под рукой не было. И потом обреченно стал ждать реакции желудка на мою жадность. Прошло несколько часов, но организм переварил клубнику без проблем.

А на другой день, на улице города Яньтай, я купил за 10 юаней еще полтора кило. Во время транспортировки до гостиницы часть клубники, примерно треть, превратилась в кашу, остальное я съел, предварительно помыв. «Революция» в желудке началась около трех часов ночи. Адская смесь прокисающей ягоды и ужина, состоявшего в основном из острых и соленых блюд, а также двух литров темного пива, не выпускала меня из клозета до утра и потом мучила весь день.

Позже переводчик Ваня рассказал, что в Китае покупать фрукты и овощи у уличных торговцев крайне опасно. Чтобы товар не испортился вне соответствующих условий хранения, его обрабатывают специальными растворами. Отсюда, кстати, растут ноги многочисленных историй о жутких пищевых отравлениях русских туристов в Китае. Не надо жадничать, господа! Проверено на себе.

В рот чеснок – и нет проблем!

Город Вэйхай, одну из точек моего маршрута, ООН назвала «наилучшим образцом на всем земном шаре по улучшению жилой окружающей среды». Этот

изящный мегаполис с населением в 2,46 млн человек был объявлен в КНР первым «санитарным городом». Здесь практически идеальная экология, несмотря на бурную деятельность местного населения, специализирующегося на сельском хозяйстве, а также добыче и выращивании морепродуктов в водах Желтого моря.

В Вэйхае проживают более шести тысяч пенсионеров в возрасте более 90 лет – от этой статистики аборигены задирают носы. Такого количества старожилов в соотношении с общей численностью жителей города в Поднебесной нет нигде! Китайцы искренне считают, что в данном случае важную роль в продолжительности жизни сыграло употребление в пищу экологически чистых даров садов, полей и Желтого моря. Вспоминая случай с клубникой, не могу с ними не согласиться.

«Кулинарная книга» провинции Шаньдун изобилует блюдами из морепродуктов: крабов, трепангов, раков, абалонов, желтых горбылей, ракушек, рыбы, ламинарии и прочего. Многие дары моря подают на стол в сыром виде, слегка приправленными различными соусами. Такими деликатесами славятся города Вэйхай и Цзинань. Туристам, не привыкшим к специфической китайской кухне, местные диетологи советуют не наедаться свежих морских продуктов, иначе, как предупреждают рекламные буклеты, «вам будет больно в кишке и в желудке». И, чтобы этого не произошло, китайцы советуют «лучше брать в рот немножко чеснока перед тем, как есть морские продукты». Кстати, сазан в кисло-сладком соусе – любимое блюдо российских туристов. Это тоже ноу-хау кулинаров Цзинаня. Сазана ловят в великой Желтой реке – Хуанхэ.

То, что могут только женские пальчики

Как известно, в Китае ни одно праздничное застолье и даже обыкновенный обед не обходятся без ароматного чая.

В провинции Шаньдун мне посчастливилось посетить чайную плантацию в пригороде Жичжао. До меня русским духом здесь не пахло.

Директор плантации господин Сян называет свои владения «чайным садом». Чай в Китае культивируют во многих местах, но именно здесь, на площади 400 га, выращивают элитный сорт, который после обработки попадает в лучшие дома Пекина – на стол членов правительства КНР и партийной верхушки. За границу этот чай не экспортируется.

– Мы собираем урожай три-четыре раза в год. На сбор уходит один месяц. Наша годовая норма выработки – не более тысячи килограммов готовой продукции, – рассказал директор Сян.

Я удивился: с такой территории и всего тонна в год? Почему так мало?

– Попробуйте соберите больше! Мы берем лишь самые нежные листики чайного куста. Это только кажется, что собирать чай легко. У нас очень строгий контроль за качеством. За день работницы собирают не больше 500 граммов зеленой массы, – объяснил господин Сян.

На плантации трудятся 30 женщин. Сбор чайного листа – дело деликатное, которое доверяют только нежным женским пальчикам. Каждая сборщица получает за каторжную, на мой взгляд, работу (от рассвета до заката!) 30 юаней в день. А переработкой чайного листа, измельчением, сушкой и расфасовкой занимаются мужчины, и заработки у них раза в три выше. На мое замечание о дискриминации слабого пола в зарплате директор Сян сказал, что работа здесь сезонная и для сборщиц чая это выгодно. Потому что трудоустроиться женщине в Жичжао практически невозможно...

А потом мы пошли пить элитный напиток из «чайного сада». Вкус у этого чая специфический. Словами не передать. Одно скажу: у государственных мужей в Пекине губа не дура.

Кстати

Задержала гостя чашка с «весенней росой»,

Выпьет две – почувствует свежий ветер,

Несколько – захочет стать бессмертным.

Эти стихи Вэн Юаньгуан, знаменитый китайский поэт эпохи династии Сун, посвятил чаю и церемонии чаепития.



