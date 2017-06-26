Спешите увидеть!

Выставка «Объектив «Владивостока» показывает, каков наш город на самом деле

Необычное явление могли увидеть те, кто пришел на открытие фотовыставки «Объектив «Владивостока» в центре современного искусства «Артэтаж»: фотокор «В» Алексей Воронин совсем не прикасался к фотоаппарату. На самом деле все просто: в этот день он был главным героем торжества – вместе с газетой «Владивосток» открывал выставку!

Вернисаж «Объектив «Владивостока», приуроченный к 28-летию газеты «Владивосток» и организованный при поддержке администрации города, – это не расширенная газетная хроника и не «пересказ напечатанного». Алексей Воронин, чьи работы и составили экспозицию, подошел к отбору снимков с неожиданного ракурса – он решил показать те кадры, которые были сделаны во время съемок по заданию редакции, но не увидели свет на страницах газеты.

Съемки по заданию редакции – это работа, итог которой зависит не только от фотокора, но и от журналиста, чей текст снимки дополняют, украшают, оживляют и делают яснее, полнее, ярче. Но нередко удачный, с точки зрения фотографа, кадр не годится для газетной страницы, потому что он не подходит к содержанию статьи или просто не вмещается в объемы страницы. И за кадром, поверьте, остается очень много. А шансов увидеть то, что не вошло в газету, у зрителя практически нет. Если, конечно, он не придет на выставку «Объектив «Владивостока».

Более 40 работ представил публике Алексей Воронин. В них во всей полноте отражается жизнь нашего города и то, как ее показывает на своих страницах «В». Портреты и пейзажи, необычные снимки со спортивных соревнований и жанровые зарисовки… Кроме того, Алексей снимает не только для работы, но и для души – например, уличных музыкантов, городских кошек и птиц, виды природы. Часть этих съемок тоже представлена на выставке.

– Мы с Алексеем знакомы много лет, и я не помню его без фотоаппарата, – рассказал Александр Городний, директор муниципального центра современного искусства «Артэтаж». – Я всегда с интересом слежу за его творчеством: снимки Алексея узнаваемы, в них есть свой взгляд, авторский почерк. Когда меня спросили, найду ли я в выставочных планах место для такой фотовыставки, я сразу сказал: «Да!». Во-первых, мы, музей «Артэтаж» и «В», – ровесники, «Артэтажу» тоже 28 лет. Во-вторых, «В» – своя, родная, любимая газета, которая всегда находит на своих страницах место для рассказов о наших выставках и о культуре вообще, что очень приятно. Я с большим уважением отношусь к газете «Владивосток»: вы сумели пережить жуткие 90-е, вы не сломались в кризисы, вы по-прежнему высоко держите марку. На мой взгляд, выставка получилась очень яркой, душевной, харизматичной, очень воронинской!

По словам самого Алексея, он специально не отбирал для экспозиции снимки знаменитостей, однако в залах «Арт-этажа» можно увидеть и Илью Лагутенко, и дирижера симфонического оркестра Приморской филармонии Анатолия Смирнова. Рядом с ними – замечательные сцены, подсмотренные на улицах города. Например, ныряющие с пирса в воду велоэкстремалы, бьющиеся в творческом экстазе уличные певцы…

– У Алексея получился город, увиденный молодым глазом, – заметил Александр Брюханов, директор краевой библиотеки имени Горького. – Город вышел и экстравагантным, и экспрессивным, а местами и авантюрным. Жанровые, пейзажные, портретные работы соединены одним настроением. Потому что здесь главное – молодость. Молодость взгляда на мир, молодость чувств и идей. Владивосток – город молодой, и он светел от молодых лиц и их улыбок, горящих молодостью глаз.

Очень символично, что к своему 28-летию «В» открыл фотовыставку именно в залах «Артэтажа». Как отметил Игорь Ткаченко, заместитель главы администрации Владивостока, год назад усилиями главы города Игоря Пушкарева и директора «Артэтажа» Александра Городнего реализовался поистине волшебный проект – был создан музей современного искусства, который «В» поддерживал и освещал много лет.

– От имени администрации Владивостока я поздравляю газету «Владивосток» с 28-летием и хочу пожелать, чтобы она сохраняла традиции и приумножала те замечательные качества, которые у нее есть, – сказал Игорь Ткаченко. – Газета «Владивосток», без сомнения, самое популярное издание в городе. Всегда такой была, есть и будет. Надеюсь, и дальше будет нас радовать не только новыми материалами, но и красивыми фотографиями. Хочется поздравить газету с тем, что в коллективе редакции работает такой мастер, как Алексей Воронин, человек с особым взглядом на мир. Это замечательный взгляд, который есть только у настоящего художника.

– Нам 28 лет, и это событие мы отмечаем выставкой. Поздравляем всех сотрудников газеты «Владивосток» – и тех, кто ее делает сегодня, и тех, кто работал ранее, потому что эта газета в каждом из нас оставляет свой след. – подчеркнула главный редактор газеты Елена Воронежцева. – Нашему изданию всегда везло на талантливых фотокоров: Василий Федорченко, Вячеслав Воякин, Юрий Мальцев, Валентин Труханенко, Сергей Орлов, Карина Поздняк… Благодаря им фотоархив газеты уже можно признать историческим достоянием города.

День рождения – радостный и светлый праздник, которым хочется поделиться со своими друзьями. Так, свое 20-летие мы отметили фотовыставкой Василия Федорченко. На 25-летие установили в сквере Суханова диванчик газеты «Владивосток». И на 30-летие надеемся преподнести горожанам сюрприз, порадовать и себя, и жителей и гостей приморской столицы.

– Да, именно об этом я и мечтаю, – ответил Александр Городний. – Чтобы на 30-летие газеты «Владивосток» и 30-летие «Артэтажа» мы устроили более масштабную, широкую выставку, показав работы всех фотокоров «В». Удивим Владивосток широтой и разнообразием «Объектива «Владивостока»!

Выставка работает до 12 июля по адресу: Океанский проспект, 9. Вход свободный.