Залечили до смерти

Почему физически крепкий подросток-спортсмен, оказавшись на больничной койке, угас за полмесяца?

В новогоднюю ночь 2017 года в реанимации отделения токсикологии краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Владивостокская клиническая больница № 2» (КГАУЗ «ВКБ № 2»), более известного в народе как «тысячекоечная» больница, скончался 13-летний Женя Герасимов. Сейчас в обстоятельствах этой смерти разбираются следственные органы.

Спортсмен на здоровье не жаловался

Изначально дежурный врач сообщил родителям, что их сын умер в час ночи 1 января 2017 года. Но в свидетельстве о смерти зафиксированы другие данные: 31 декабря 2016-го, 23.20. И это лишь одно из многочисленных белых пятен в этой истории, которые предстоит ликвидировать следствию, чтобы докопаться до истины и установить виновного в гибели мальчика.

– Женя отлично учился, не пил, не курил, как многие его сверстники, никогда не болел и ни на что не жаловался, – утверждает отец Жени Виктор Герасимов. – Он занимался кикбоксингом, тренер считал его перспективным спортсменом, Женя неоднократно защищал на соревнованиях честь города и края, баннеры с его фото были развешены по всему Владивостоку. У него был крепкий, натренированный организм, раз в полгода сын проходил медкомиссию – и претензий к его здоровью не было.

Рассказывая о сыне, его болезни и неожиданной кончине, Виктор старается казаться спокойным. Но по его лицу видно, что он еле сдерживает волнение. Смерть ребенка – горе безутешное. Даже заклятому врагу такого не желают…

Врачебная ошибка – самая страшная

С того дня, как мальчик ушел из жизни, прошло полгода, но для его родителей трагедия случилась будто бы вчера.

– Утром 14 декабря Женя вдруг пожелтел. У него не болела голова, его не тошнило, но лицо и все тело стали желтого цвета, – вспоминает отец. – Мы вызвали участкового врача, он выписал направление в детское инфекционное отделение «тысячекоечной» больницы, и я сам его туда отвез.

В приемном отделении подростка приняла врач Ольга Климова, она же его и лечила первую неделю. Позже, когда Жене уже стало плохо, она сама ушла на больничный. Мальчик попал под наблюдение врача Ирины Белогорцевой и заведующей 1-м детским инфекционным отделением КГАУЗ «ВКБ № 2» Натальи Бурмы. Этапы лечения больного Евгения Герасимова 2003 года рождения в инфекционном отделении зафиксированы в документах следствия.

Первый, предварительный, диагноз, который поставили мальчику, был несмертельный – гепатит А. Медики родителей успокоили, мол, ничего страшного нет, все будет хорошо: «Неделю полежит, и мы его выпишем». Забегая вперед, скажем, что проведенные анализы дали отрицательный результат на все виды гепатитов. Более того, мальчик поступил в больницу с «живой печенью». Об этом его отцу по секрету рассказала одна из сотрудниц отделения токсикологии «тысячекойки» (туда Женю перевели через 10 дней после госпитализации), предупредив, что свои слова подтверждать не станет, такова, мол, медицинская этика.

Никто не против профессиональной этики – за своих коллег надо бороться. Но не замалчиванием обстоятельств, тем более когда речь идет о смерти пациента. Здесь, по разумению нормального человека, надо, наоборот, вытаскивать на свет все обстоятельства, чтобы разобраться в случившемся, назвать причины гибели ребенка. И если в том, что произошло, виноваты врачи, то подобное замалчивание можно приравнять к сокрытию преступления.

Понятно, что никто не застрахован от профессиональных ошибок. Но врачебная ошибка – самая страшная, зачастую она равносильна смертному приговору. К слову, больше века назад русский доктор Викентий Вересаев написал в своих знаменитых «Записках врача», что в смерти пациента всегда виноват врач.

Сгорел как свеча

– Я был у сына в палате 18 декабря, через четыре дня после того, как его положили. Женя сказал, что ему ставят капельницы, но какое лекарство капают, неизвестно, пожаловался, что устал от этого лечения. Его лечили, а ему становилось все хуже и хуже, – рассказывает Виктор Герасимов. – Мы пока еще не знаем, какие медицинские препараты отрицательно сказались на самочувствии сына, но 23 декабря он стал плохо ориентироваться в пространстве, у него были замечены провалы в памяти – не помнил, на какой улице живет, в каком классе и в какой школе учится. Иногда не мог вспомнить даже свое имя.

В ночь на 24 декабря Женя перестал реагировать на окружающую обстановку и врачей. В тот же день ему сделали магниторезонансную томографию мозга и ультразвуковое исследование внутренних органов. Затем больного осмотрел токсиколог Виктор Сорокин, но причина ухудшения состояния мальчика так и не была установлена.

25 декабря Женя Герасимов впал в кому, из которой уже не вышел. Он скончался за 40 минут до наступления Нового года в реанимации отделения токсикологии «тысячекоечной» больницы, где провел последние четыре дня своей жизни. 23 января ему должно было исполниться 14 лет…

После новогодних праздников Елена Герасимова, мама погибшего подростка, написала заявление в Следственный комитет РФ по Приморскому краю с просьбой возбудить уголовное дело по факту смерти сына. Родители Жени убеждены, что их ребенок погиб от неправильного лечения, проводимого медперсоналом детского инфекционного отделения ВКБ № 2. Заявление было принято, и 10 января 2017 года следователь Следственного комитета по Советскому району Владивостока изъял в «тысячекоечной» больнице медицинские документы, связанные с лечением несовершеннолетнего Евгения Герасимова.

Поверить невозможно

Смерть одного из лучших учеников школы № 62 шокировала его учителей, друзей-одноклассников, коллег по спорту. Все, кто его знал, не могли поверить, что Жени больше нет. Даже после его похорон друзья и знакомые продолжали общаться с ним, как с живым, на его персональной странице в социальных сетях в Интернете. Их послания уходили в никуда…

Врачи врачебно-физкультурного диспансера, где кикбоксер Евгений Герасимов регулярно проходил медицинское обследование как спортсмен, тоже отказываются поверить, что здоровый и крепкий подросток угас буквально за несколько дней. И не где-нибудь, а в больнице, в окружении квалифицированного медперсонала.

– Когда Жени не стало, мы встречались с родителями, дети которых также умерли во время лечения в инфекционном отделении «тысячекойки». Видимо, действительно срабатывает пресловутая профессиональная этика: ворон ворону глаз не выклюет. Мы не хотим ничьей крови и понимаем, что сына нам не вернуть. Но если врач виновен в смерти человека, то его близко нельзя подпускать к лечению людей! – негодует Виктор Герасимов…

После окончания школы Женя мечтал поступить в Академию ФСБ в Москве и усиленно готовился: изучал английский язык, занимался спортом. Сегодня о его мечте напоминают лишь многочисленные благодарственные письма и почетные грамоты за отличную учебу, медали и кубки за победу в конкурсах и на соревнованиях.

Следствие еще не сказало своего слова в расследовании смерти несовершеннолетнего Евгения Герасимова. Поэтому точку в этой истории ставить рано.

P.S. Этот материал готовился к публикации накануне Дня медицинского работника, который отмечается в России в третье воскресенье июня. Но мы решили его придержать, дабы не портить профессиональный праздник врачам и медсестрам. Ведь, к счастью, подавляющее большинство сотрудников медучреждений у нас профессионалы высокого класса с отзывчивыми сердцами.

Скорбная статистика

В январе 2012 года в 1-м детском инфекционном отделении КГАУЗ «ВКБ № 2» скончался двухлетний мальчик. По версии следствия, ребенок умер «вследствие ненадлежащего исполнения работниками медицинского учреждения своих должностных обязанностей».

В апреле 2012 года в этом же отделении умерла полуторагодовалая девочка. В качестве причины смерти указана неуточненная кишечная инфекция, хотя прижизненные анализы никакой инфекции у ребенка не выявили. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («халатность»). По версии следствия, малышка умерла из-за неверного диагностирования заболевания и неправильно назначенного лечения.

В октябре 2013 года в ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» (КДКБ № 1) умерла 16-летняя школьница. Она поступила в стационар с предположительным диагнозом «защемление седалищного нерва». А скончалась от бактериально-токсического шока, развившегося в результате вирусно-бактериальной инфекции. Следствие установило, что больная погибла из-за ненадлежащего исполнения медицинским персоналом ГБУЗ «КДКБ № 1» своих должностных обязанностей.

В июле 2016 года в КГАУЗ «ВКБ № 2» умер 16-летний подросток. Диагноз: «разрыв внутренних органов из-за неправильной установки катетеров». От дикой боли в желудке мальчик кричал, но врачи сочли его симулянтом, полагая, что своими криками он привлекает к себе внимание. Расследованием смерти подростка занималось следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

Это далеко не полный список детей, умерших в стенах лечебных учреждений края по причине ненадлежащего исполнения медперсоналом своих обязанностей.

На основе данных СУ СК РФ по Приморскому краю

Кстати

По данным Следственного комитета РФ, за первые шесть месяцев 2016 года из-за медицинских ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи в России погибли 352 человека, в том числе 142 ребенка.

По неофициальной статистике, количество пациентов в России, умерших из-за врачебных ошибок, составляет около 100 тысяч человек в год. И меньше одного процента таких случаев доходит до следственных органов.



