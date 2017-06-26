За семью, любовь и верность

Во Владивостоке широко отпразднуют День семьи, любви и верности, который будет отмечаться в предстоящую субботу, 8 июля. Принять участие в конкурсах, викторинах и других развлечениях смогут все желающие, сообщает пресс-служба мэрии.
– Праздничная программа начнется в 14.00 на концертной площадке возле Дома молодежи (проспект 100 лет Владивостоку, 103), – рассказала Ольга Михалева, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города. – Гостей праздника ждет множество интересных сюрпризов.
В рамках празднования также пройдет концертно-развлекательная программа с выступлением творческих коллективов и исполнителей приморской столицы. Развлекать самых маленьких гостей праздника будут аниматоры.
Администрация Владивостока приглашает на празднование Дня семьи, любви и верности жителей и гостей приморской столицы. Вход свободный.
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