Уважаемые коллеги!

Дальневосточный филиал фонда «Русский мир» рад поздравить своих друзей из газеты «Владивосток», а также ее читателей с замечательным праздником – 28-м днем рождения издания!

За столь долгий и тернистый путь газета «Владивосток» доказала свою значимость и востребованность для жителей Дальнего Востока. Коллектив газеты является подвижником своего дела, гордо несущим знамя просвещения. За годы своего существования газета заслужила звание авторитетного источника. На протяжении всех лет редакция издания обучает и воспитывает настоящих профессионалов своего дела, информирует своих читателей о важнейших событиях в мире, в том числе из области литературы и истории.

Газета «Владивосток» является одной из старейших на Дальнем Востоке, что подчеркивает ее важную роль в истории Владивостока и региона, а также высокую культурную значимость. Дальневосточный филиал фонда «Русский мир» высоко ценит вклад редакции в поддержание и развитие ценностей России на Дальнем Востоке.

С гордостью заявляем, что газета «Владивосток» является не просто нашим другом, но и коллегой в просветительском деле, которому мы с радостью и гордостью служим. Недавно фонд отпраздновал свое десятилетие, и с самого его основания нас связывают теплые дружеские отношения в совместной работе по развитию русского языка и культуры на Дальнем Востоке. Газета «Владивосток» для нас является приоритетным средством информации, доказавшим свою верность просветительской миссии.

Желаем долгих, плодотворных лет, благодарных читателей и творческих успехов. Надеемся на эффективное сотрудничество в будущем.

С глубоким уважением Александр ЗУБРИЦКИЙ и коллектив Дальневосточного филиала фонда «Русский мир»