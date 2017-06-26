Уважаемые коллеги!

Новостная лента
Июль, 05 среда
22:41
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
22:41
​В Приморье ради добычи строительного камня уничтожили посадки краснокнижного кедра Фото
22:41
​Владивостокский мусульманин: Я вырос среди русских! Эксклюзив
22:36
Россияне хотят видеть Путина президентом после 2018 года
21:24
Пять человек погибли в результате взрыва на газопроводе в Китае
20:32
Использование смартфона при ходьбе изменяет походку людей, - ученые
19:04
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
18:27
Выпускникам-краснодипломникам запретят выезд за границу
17:56
В Преображении едва не сгорела квартира
17:45
Из-за невнимательности водителя два автомобиля оказались в кювете в Приморье Фото
17:34
Мошенники во Владивостоке зарабатывают на поездках в такси
17:23
Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий Эксклюзив
17:12
Приморец попался на продаже контрафактных DVD -дисков
17:05
Акулы продолжают «посягать» на Приморье Фото
17:00
Борис Кубай обратился к СМИ
16:56
Глава Большого Камня рассказал, чем на самом деле занимается в рабочее время
16:51
Приморец получил пожизненный срок из-за убийство нескольких людей
16:49
Желтый уровень опасности объявлен в Приморье из-за сильной жары
16:38
Препараты от изжоги приводят к смерти, - ученые
16:27
Дмитрий Бутенко: Во Владивостоке единственный эстрадный оркестр хорошего уровня
16:17
Губернатор Приморья попросил пятиклассника проследить за работой чиновников Находки
16:10
Администрация Большого Камня опровергла информацию об обысках Эксклюзив
16:06
Россельхознадзор: Антисанитария на Приморских свинофермах - жестко наказывается
15:55
В Приморье водитель превратил свой авто в груду железа Фото
15:44
Во Владивостоке продолжается чемпионат Приморья по картингу Видео
15:33
Во Владивостоке установилась жаркая погода
15:22
Матчи Кубка конфедераций посетили 628 тысяч зрителей
15:11
Владимир Миклушевский: Пока гордиться нечем Фото
15:00
Международный пробег стартовал сегодня во Владивостоке
14:49
Эксперт: Акула, замеченная на острове Русский, представляет редкий вид Видео
14:36
В Приморье старший инспектор ДПС подозревается в крупном мошенничестве
14:25
Источник: Вооруженное «маски-шоу» прошло в администрации Большого Камня
14:21
Двух человек без сознания обнаружили пожарные в горящей квартире в Приморье Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4158 (97) от 05 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
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Природа – мать наша. Пока ее нельзя продать?
Тайга вернула погибший самолет. Через 70 с лишним лет
Кот не пустил хозяйку домой
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69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Подробности

Уважаемые коллеги!

Дальневосточный филиал фонда «Русский мир» рад поздравить своих друзей из газеты «Владивосток», а также ее читателей с замечательным праздником – 28-м днем рождения издания!

За столь долгий и тернистый путь газета «Владивосток» доказала свою значимость и востребованность для жителей Дальнего Востока. Коллектив газеты является подвижником своего дела, гордо несущим знамя просвещения. За годы своего существования газета заслужила звание авторитетного источника. На протяжении всех лет редакция издания обучает и воспитывает настоящих профессионалов своего дела, информирует своих читателей о важнейших событиях в мире, в том числе из области литературы и истории.

Газета «Владивосток» является одной из старейших на Дальнем Востоке, что подчеркивает ее важную роль в истории Владивостока и региона, а также высокую культурную значимость. Дальневосточный филиал фонда «Русский мир» высоко ценит вклад редакции в поддержание и развитие ценностей России на Дальнем Востоке.

С гордостью заявляем, что газета «Владивосток» является не просто нашим другом, но и коллегой в просветительском деле, которому мы с радостью и гордостью служим. Недавно фонд отпраздновал свое десятилетие, и с самого его основания нас связывают теплые дружеские отношения в совместной работе по развитию русского языка и культуры на Дальнем Востоке. Газета «Владивосток» для нас является приоритетным средством информации, доказавшим свою верность просветительской миссии.

Желаем долгих, плодотворных лет, благодарных читателей и творческих успехов. Надеемся на эффективное сотрудничество в будущем.

С глубоким уважением Александр ЗУБРИЦКИЙ и коллектив Дальневосточного филиала фонда «Русский мир»

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157 лет, а все молодой!
157 лет, а все молодой!

День рождения Владивостока горожане отметили с размахом и отличным настроением

Природа – мать наша. Пока ее нельзя продать?
Природа – мать наша. Пока ее нельзя продать?

Тайга вернула погибший самолет. Через 70 с лишним лет

Место катастрофы советского бомбардировщика ДБ-3А разыскали участники поискового объединения «АвиаПоиск» и Поискового движения России в ходе повторной таежной экспедиции. Чтобы добраться до района падения самолета, поисковикам пришлось преодолеть более 100 км заросших и залитых водой лесных дорог.

Кот не пустил хозяйку домой

​Курьезный случай произошел с жительницей Владивостока, проживающей в одной из многоэтажек на Чуркине, сообщает РИА VladNews. Вернувшись домой, девушка не смогла попасть в собственную квартиру, так как дверь была заблокирована изнутри.

А еще здесь отличное поле для гольфа

Современный гольф-клуб намерены построить в Приморье корейские инвесторы из компании LS Networks Co. Ltd. Причем речь идет не просто о клубе, а о целом комплексе с развитой гостиничной инфраструктурой, сообщает краевая пресс-служба.

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