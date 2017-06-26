Глава Владивостока Игорь Пушкарев (временно отстраненный от должности) через социальную сеть поздравил приморскую столицу со 157-м днем рождения, сообщает РИА VladNews.

«2 июля исполнилось ровно 157 лет с момента основания Владивостока. Поздравляю всех жителей города с этим праздником!

Владивосток – это невероятное место с уникальным расположением, яркой культурой и богатым прошлым. Однако самым главным богатством Владивостока всегда были и будут его жители. Для каждого из нас этот город значит что-то важное: кто-то здесь родился и провел счастливые годы детства, кто-то получил образование, кто-то встретил первую любовь и создал семью, ну а для кого-то этот город только открывает свои горизонты. Для многих, кто приезжает сюда впервые, Владивосток становится местом, в которое хочется возвращаться снова и снова, – написал Игорь Пушкарев. – Сегодня Владивосток переживает исторический этап. Город постепенно раскрывает свой потенциал благодаря тем социальным, экономическим, культурным возможностям, которые реализуются по поручению президента. Это значит, что город из года в год становится лучше и наши дети, внуки, правнуки будут жить в том Владивостоке, о котором мы могли только мечтать.

Уважаемые жители Владивостока, еще раз поздравляю каждого из вас с праздником нашего города. Желаю, чтобы все невзгоды и трудности проходили мимо, а счастье и уют всегда царили в вашем доме. С праздником, любимый город!»