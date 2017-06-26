«Нанмадол», ходи ты мимо…

Июль, на который владивостокцы традиционно возлагают надежды как на самое теплое и пляжное время, в первые свои дни хорошей погодой не порадовал, мало того – подарил городу фактически тропический ливень. Что же дальше будет?

Глава Примгидромета Борис Кубай считает, что для Владивостока летний тропический дождь – явление почти обычное.

– Субботние грозовые ливни на юге Приморья были связаны с прохождением высотного атмосферного вихря, – сказал Борис Кубай в интервью порталу «Примпогода». – Сейчас этот вихрь ослабевает и медленно уходит на восток, в сторону пролива Лаперуза. В ближайшие три-четыре дня будет жарко и душно. Погода на побережье начнет меняться ближе к субботе, 8 июля. Скорее всего, это будет моросящий туман, а далее снова возможны ливни и грозы.

Кстати, в Тихом океане, на траверзе Тайваня, появился тайфун, уже третий по счету в этом сезоне. Ему присвоено имя «Нанмадол», и в ближайшие трое суток он может пройти над Японскими островами, не преминув заглянуть и в Японское море. Синоптики предсказывают, что на погоду Приморья тайфун «Нанмадол» влияния не окажет.