Морской салон обоснуется во Владивостоке

Чтобы продвигать мирную продукцию российской оборонки

С 2018 года в столице Приморья будет проводиться собственный морской салон, столь же масштабный, что и прошедший на минувшей неделе в Петербурге Международный военно-морской салон (МВМС).

Уже создана специальная межведомственная комиссия, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, прорабатываются вопросы, связанные с определением и подготовкой необходимой инфраструктуры для проведения салона, на мероприятия которого приходят десятки тысяч человек.

В пресс-службе Минпромторга изданию подтвердили, что уже идут консультации с экспертами отрасли, представителями заинтересованных федеральных и региональных органов власти. На уровне рабочих групп обсуждается, что новый морской салон будет ориентирован на тематику гражданского судостроения.

Военная составляющая у владивостокского салона тоже будет. Предлагается проводить его параллельно с празднованием Дня Военно-морского флота России, который отмечается в последнее воскресенье июля. Это позволит привлечь к выставочной экспозиции корабли Тихоокеанского флота, принимающие участие в военно-морском параде.

Проведение салона планируется с 2018 года по четным годам, не совпадающим с проведением МВМС в Санкт-Петербурге. Назвать его предлагается Международным военно-морским салоном Дальнего Востока, чтобы включить в повестку вопросы строительства кораблей и морских судов, морской и военной техники ВМФ, деятельности портов Дальнего Востока, судоходства в Тихом океане и освоения шельфа арктических морей.

В ближайшие месяцы должен решиться вопрос с площадкой. Сейчас рассматриваются три варианта: Морской вокзал, набережная Цесаревича, Корабельная набережная.

По мнению экспертов, появление морского салона во Владивостоке будет способствовать продвижению на азиатские рынки продукции российских судостроителей.

– Покупателям из Азии гораздо проще добраться до Владивостока, чем до Санкт-Петербурга, то есть это гораздо лучше с точки зрения доступности для потенциальных потребителей, – считает экономист Алексей Скопин, профессор Московского гуманитарного университета. – Это хорошо и с точки зрения продвижения в мире самого Дальнего Востока как важного российского региона.

Эксперт отметил, что сочетание на одной площадке военной и гражданской продукции может способствовать продвижению на внешние рынки именно мирных изделий российского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, могут быть выделены дополнительные федеральные средства для развития инфраструктуры, а в местный бюджет поступят доходы от самого проведения салона, на который приедут делегации со всей России и из-за рубежа.

Отметим, что МВМС в Петербурге проводится с 2003 года. В мероприятиях форума участвуют сотни фирм и десятки иностранных делегаций. В 2015 году площадь экспозиции достигла 17 тысяч кв. метров, а число посетителей превысило 40 тысяч человек.