Катя и Тата нашли свой дом

Почему Приморской картинной галерее позавидовали даже в Третьяковке

К своему 51-му дню рождения Приморская краевая картинная галерея получила подарок поистине бесценный и удивительный. Впрочем, правильнее будет сказать, что этот дар был сделан не только галерее, но и всему Владивостоку и Приморью. С нынешнего дня все поклонники изобразительного искусства, в том числе российские и иностранные туристы, посещающие наш город, могут любоваться на прекрасный этюд Зинаиды Серебряковой, знаменитой русской художницы с трагической судьбой.

Поздравляем, это Серебрякова!

Все началось в ноябре прошлого года. По залам Приморской картинной галереи прогуливалась симпатичная пожилая пара – мужчина и женщина. Они подошли к смотрителю зала и спросили, можно ли поговорить с кем-то из сотрудников галереи.

– А у нас как раз в то время были важные отчеты, и смотритель провела посетителей к нашему реставратору Светлане Плешивцевой, – рассказывает директор галереи Алена Даценко. – Ей они и объяснили, что хотят подарить галерее картину.

Когда мы узнали, что речь идет о полотне Серебряковой, у нас, конечно, были и радость, и сомнения, потому что не раз уже мы сталкивались с тем, что к нам из лучших побуждений приходят люди, говорят, что у них хранится картина – оригинал, а мы знаем, что она висит в музее. Люди уверяют: нет, подлинник у нас! Мы проводим экспертизу, а это отпечатанная на холсте копия…

Поэтому радоваться полотну Серебряковой мы поначалу себе запрещали – до тех пор, пока не увидели его. Как только наш главный хранитель Надежда Прантенко увидела этюд, по мазку, по стилю, по другим признакам поняла, что это оригинал и что это именно Серебрякова.

Мы приняли работу на временное хранение и в январе 2017 года обратились в Третьяковскую галерею, в которой (вот подумайте, какое совпадение!) как раз готовили большую выставку работ Зинаиды Серебряковой. Коллеги из Москвы не просто помогли нам провести экспертизу в своей лаборатории, они сразу же опознали героинь этюда – на нем, как оказалось, изображены дочери художницы Катя и Тата. А датировали работу примерно 1917 годом. И московские коллеги нам сказали: поздравляем вас, это прекрасная работа Серебряковой!

Далеко не все музеи России могут похвастать тем, что у них в коллекции есть произведения этой замечательной русской художницы. И в нашей галерее их тоже не было. Но отныне этот прекрасный этюд можно будет увидеть в экспозиции русского искусства в разделе конца XIX – начала XX веков.

Я считаю, что ко дню рождения галереи (она впервые распахнула свои двери для посетителей 29 июня 1966 года) мы получили великолепный подарок – произведение Зинаиды Серебряковой «Тата и Катя Серебряковы».

Дар Александра и Мэри

Подарок галерее и всем ее посетителям сделали доктор физико-математических наук профессор Александр Клещев и доктор медицинских наук Мэри Черняховская. Это та редкая, уникальная порода людей, интеллигентных до кончиков ногтей, которые понимают, что есть вещи, более важные, чем деньги или престиж. И что произведения искусства можно – и нужно! – преподносить в дар музеям, галереям, чтобы они становились общедоступными, чтобы ими могли наслаждаться тысячи людей.

– Эту картину Зинаида Серебрякова подарила своей подруге Ольге Еньпо в Петербурге в начале 20-х годов прошлого века, – рассказывает Александр Сергеевич. – Они были хорошими подругами. Ольга Еньпо берегла картину и в блокаду. А еще она дружила с моей мамой, уже после войны. Я помню Ольгу Владимировну уже весьма пожилой дамой, сам я тогда был еще школьником. Когда Ольга Владимировна поняла, что конец близок, многие дорогие ей вещи она подарила друзьям, этюд Серебряковой – моей маме.

Больше 40 лет назад, когда организовывалось Дальневосточное отделение академии наук, мы всей семьей, с мамой, с супругой, переехали в Приморье. И, разумеется, этюд Зинаиды Серебряковой привезли с собой. Мы влюбились во Владивосток, теперь это наш город навсегда. Мне вообще очень радостно наблюдать, как вырос за последние годы культурный уровень города, здесь появился театр оперы и балета. Да и галерея, которая, как я помню, в начале 70-х ютилась в небольшом помещении, теперь занимает вполне приличные залы…

Мы с супругой давно решили: когда будем в возрасте уже пожилом, этюд обязательно подарим музею. Когда время пришло, решили, что это будет дар Приморской картинной галерее – в благодарность за ее вклад в развитие культуры в городе и крае. Мы частые посетители галереи. Мысль о продаже работы мне и в голову не приходила, я глубоко против всех этих аукционов, торговли. Искусство должно быть доступно, каждый должен иметь возможность увидеть его – вот моя точка зрения. Произведения искусства – не товар!

Вернуть цвет детским щечкам

Подаренное полотно, после того как оно побывало на экспертизе в Москве, попало в руки реставратора Приморской картинной галереи Светланы Плешивцевой.

– Хотя этюд в семье ученых хранили очень бережно, все же он пережил блокаду, переезд на Дальний Восток, покрылся пылью и другими бытовыми загрязнениями, – объясняет Светлана Антоновна. – Да и холст, хотя ни одна частица авторского полотна не была утрачена, просто истончился со временем. Так что картина была пересажена на новый холст, под авторский. Также был сделан новый подрамник, удалены все загрязнения. И когда, к примеру, были сняты все посторонние налеты с лиц девочек на этюде, перед нами оказались розовощекие прелестные дети, занятые своим делом.

Уникальность переданной нам картины в том, что она с момента, когда Зинаида Серебрякова подарила ее своей знакомой, не попадала в руки к реставратору. По сути, она сохранилась в том состоянии, в каком автор передала ее подруге. Если, конечно, не считать следов времени – тех самых естественных загрязнений: пыль, пожелтение цинковых белил и так далее…

В экспозиции «Тата и Катя Серебряковы» будут представлены именно как дар Александра Клещева и Мэри Черняховской, потому что люди должны знать, кто подарил галерее такое чудо.

– Мы вместе уже 46 лет, и все это время этюд Зинаиды Серебряковой радовал нас, – говорит Мэри Юзефовна. – Тамара Федоровна, Сашина мама, тоже всегда считала, что картину следует подарить государству. Сашин папа, муж Тамары Федоровны, погиб в первые дни войны, и она часто говорила, что на картине – две ее нерожденные дочери, относилась к полотну с большой нежностью. Так что эта картина – память и о Сашиной маме тоже. И мы очень рады, что это произведение искусства будет радовать тысячи людей.

Справка «В»

Зинаида Серебрякова – русская художница, участница объединения «Мир искусства», одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи. Ученица Осипа Браза. Как художник Серебрякова сформировалась в Петербурге и не изменила себе на протяжении всего творческого пути, несмотря на то что вторую половину жизни провела в эмиграции.

Ее ранние работы – «Крестьянская девушка» (1906, Русский музей) и «Сад в цвету» (1908, частное собрание) – рассказывают о поисках художницы и остром ощущении красоты русской земли. Уже эти этюды, несмотря на молодость автора, в полной мере показывали замечательный талант Серебряковой, ее твердую руку и смелость.

Широкую известность художнице принес автопортрет («За туалетом», 1909, Государственная Третьяковская галерея). Затем последовали «Купальщица» (1911, Русский музей), портрет «Е. К. Лансере» (1911, частное собрание) и портрет матери художницы «Екатерина Лансере» (1912, Русский музей). Творчество Зинаиды Серебряковой отличали любовь к простым сюжетам, гармония, пластичность.

Октябрьскую революцию художница встретила в родном имении Нескучном. В 1919 году умер от тифа ее муж, и она осталась с четырьмя детьми и больной матерью без средств к существованию. Голод. Нет масляных красок — приходится перейти на уголь и карандаш. В это время она рисует «Карточный домик» – свое самое трагическое произведение, показывающее ее осиротевших детей.

Серебрякова отказалась перейти на популярный тогда футуристический стиль или рисовать портреты комиссаров, однако нашла работу в Харьковском археологическом музее, где выполняла карандашные наброски экспонатов.

В декабре 1920 года она переехала в Петроград, на квартиру деда. Осенью 1924-го выехала в Париж, получив заказ на большое декоративное панно. Серебрякова собиралась вернуться в Россию, где остались ее мать и дети. Однако вернуться ей не удалось, и она оказалась оторванной от Родины и детей (двоих, Александра и Екатерину, позже удалось к ней отправить). Все те небольшие деньги, которые ей удавалось заработать, она отправляла родным в Россию.

Во времена хрущевской оттепели власти СССР разрешили контакты с художницей. В 1960 году, после 36 лет разлуки, ее навестила дочь Татьяна (Тата), ставшая театральным художником во МХАТе. В 1966-м большие выставки работ Серебряковой были показаны в Москве, Ленинграде и Киеве.

Зинаида Серебрякова скончалась 19 сентября 1967 года в Париже в возрасте 82 лет. Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.



