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Идеальная свадьба на 8-м канале

Один из самых интересных и дерзких проектов регионального телевидения – программа 8-го канала «Девять с половиной месяцев» – подходит к финалу.

Этот уникальный проект, рассказывающий на примере одной молодой пары, как подготовить и сыграть идеальную свадьбу, снимался в режиме реального времени. Без пяти минут супруги Ксения и Евгений Кобзарь под руководством и при помощи профессионалов постигали все тайны подготовки к торжеству и вникали даже в самые мелкие детали. И вот 8 июля будет отснят финальный эпизод – собственно свадьба. О том, насколько интересным и необычным был этот путь, «В» рассказали сами герои проекта.

– Кто был инициатором участия в программе?

Ксения: Посоветовала Женина мама, даже настояла: идите, это будет интересно, такой шанс бывает раз в жизни. Но решение, разумеется, мы приняли вместе.

Евгений: Мы вместе уже шесть лет, свадьба для нас была естественным продолжением – если честно, мы хотели просто расписаться. Я скептически отнесся к идее участия в проекте, думал, что там все уже решено, а мы нужны просто как статисты. И очень приятно было, когда понял, что мы на самом деле главные герои, что все делают свадьбу именно для нас и прислушиваются к нашим пожеланиям.

– У вас наверняка было свое представление о свадьбе мечты. Пришлось ли им пожертвовать, идти на компромиссы?

К.: Мы о такой красивой большой свадьбе и не думали. Выездная регистрация? Да вы что! И когда нам стали предлагать все это, шатер и прочее, мы с открытым ртом слушали и не верили, что у нас будет такая свадьба.

Е.: А мне сразу шатер понравился, просто покорил – такой красивый, никакой ресторан или кафе близко с ним не сравнится.

– Ксения, а совпал ли тот образ, который вы себе представляли – платье, макияж, прическа, с тем, что посоветовали стилисты?

К.: Все специалисты прислушивались к моим пожеланиям, как мне хочется выглядеть, и очень тактично давали советы. Я переживала, что меня вообще слушать не станут. А оказалось все совсем иначе!

Е.: Вообще, благодаря проекту мы с Ксенией научились слушать специалистов и доверять им, поняли, как можно сделать действительно красиво. Я и представить не мог, что научусь разбираться в стилях, что поведу своих друзей покупать наряды к свадьбе и буду объяснять, что подходит к нашему стилю, что нет.

– Были ли неожиданности во время съемок?

Е.: А то! Нам подарили прогулку на лошадях. Ксения ужасно боялась, что упадет, и… таки упала. Точнее, лошадь решила полежать, а Ксюша с нею не совладала. Это был очень волнительный эпизод!

К.: Много было неожиданных открытий. Например, пригласительные на свадьбу. Мы думали: ну купим бумажные. А оказалось, что они могут быть невероятно красивыми, оригинальными, в стиле именно нашей свадьбы. Когда я вручала друзьям приглашения – на ткани, с разными изюминками, они были в восторге!

– Как ваши родные отнеслись к тому, что вашу свадьбу планируют профессионалы?

Е.: Удивлялись, как это: регистрация в один день, а само торжество – в другой? А как же поездки по памятникам после загса? Если честно, я тоже немного не понимал, как же может быть иначе. Оказалось – может, да еще так интересно! И у меня действительно шаблон сломался…

К.: Родные волновались: а как же без каравая, без выкупа, так же нельзя… Можно! Правда-правда!

Е.: Кстати, нас теперь узнают на улицах. Еще после первого выпуска в эфире нам стали писать на страницы ВКонтакте, мол, смотрим программу с вами. А недавно захожу в магазин, а продавщица мне: как у вас дела? Свадьба же скоро… И я понимаю, что стал телезвездой…

К.: Ко мне иногда девочки подходят, спрашивают, как попасть в проект, будет ли второй сезон, не трудно ли. Честно, мы такого не ожидали – что люди будут подходить. Зато теперь точно ясно, кто смотрит телевизор или Ютуб!

– А как отнеслись к проекту ваши друзья?

К.: Они в полном восторге, ждут свадьбу и всерьез готовятся сами.

– Пройдя весь этот процесс, зная, как все будет, вы, предложи вам участие сегодня, согласились бы?

Е.: Да, только хотелось бы, чтобы чуть меньше времени это заняло.

К.: Да, конечно, ведь сами такую свадьбу мы не смогли бы организовать. И у нас, спасибо 8-му каналу, останется потрясающий архив, чтобы и детям, и внукам показывать.

Е.: А еще дедушка на Украине смотрит проект и очень благодарен 8-му каналу, что имеет такую возможность! 

     

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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