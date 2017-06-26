Не было бы счастья, да несчастье помогло

Проблемы капремонта, медицинского обслуживания, элементарной порядочности – об этом и многом другом пишут нам читатели

Редакционная почта «В» регулярно пополняется свежими посланиями. Люди делятся своими проблемами, переживаниями, указывают нам на наши оплошности и передают благодарности. Многие из писем стоят того, чтобы их процитировать. «В» продолжает публиковать избранные послания наших подписчиков, которые больше всего нас заинтересовали.

Обещали? Компенсируйте!

На письмо Светланы Николаевны из Находки стоит обратить внимание сотрудникам департамента труда и социального развития администрации края. Читательница рассказывает о ситуации с компенсационной выплатой за капитальный ремонт. Напомним, что такая компенсация в Приморье полагается одиноко проживающим пожилым людям, достигшим возраста 70 лет (в размере 50 %), и людям, достигшим 80-летия (100 %).

«Мы живем в квартире вдвоем, – пишет Светлана Николаевна. – Два пенсионера. Я, ветеран труда 1940 года рождения, и мой муж Анатолий Павлович 1938 года рождения. А компенсацию получаю одна я.

С 1 июля 2016 года взнос за квадратный метр составил 6,57 рубля. Если в месяц мы за всю площадь квартиры платим 275 рублей, то компенсация должна, по идее, составлять 137 рублей. А составила она всего 60! Почему? Я обратилась в наш расчетный центр в Находке, и мне ответили: если вы чем-то недовольны, надо жаловаться в те СМИ, которые писали и рассказывали о компенсации якобы неправильно. Правда, почему компенсацию за капремонт начисляют только на одну меня и почему оставили без внимания мужа-пенсионера, мне так и не объяснили».

Уважаемая Светлана Николаевна, нам это также непонятно. Но в данной ситуации слишком мало исходных данных от вас. Компенсация имеет очень много условий: предоставляется только в том случае, если пенсионер зарегистрирован по месту жительства и одновременно является собственником жилого помещения, если нет других льгот, если он не работает и т.д. Прояснить эту проблему смогут только специалисты. Кстати, подать заявление о компенсации можно и на дому – специалист сам придет к вам. Для этого, как сообщается на официальном сайте администрации Приморского края, необходимо позвонить в органы социальной защиты по месту жительства.

В больнице – как в сказке

Следующее послание нам отправила Нина Павловна из Уссурийска. Сначала мы подумали, что это одно из тех проблемных писем, от которых веет безысходностью, когда человек столкнулся с несправедливостью, с проблемой, которую не в силах решить сам, и никто ему не способен помочь. Такие ситуации, к сожалению, не редкость. Но оказалось, что у этого письма есть, скажем так, второе дно. И, несмотря на печальные факты, изложенные в нем, оно излучает оптимизм.

«Мне уже 82 года, – пишет Нина Павловна. – Пять лет назад проснулось одно мое давнее заболевание. Я стала активно ходить по врачам. В ноябре 2015 года из-за обострения даже пришлось вызывать скорую помощь.

В апреле 2016 года попала под диспансеризацию. Опять проверили меня. Обнаружили один полип. Сказали, что необходима операция. Врач пообещала поставить меня на очередь во Владивостоке в мае 2016-го. Но прошло четыре месяца, а на очередь меня так и не поставили. Только в конце октября, когда у меня стала выделяться кровь, я получила направление во Владивосток, в краевую больницу.

После осмотра врач заверила меня, что серьезного ничего нет. Но на всякий случай назначила одну процедуру, которую раньше никто не назначал, хотя она даже мне казалась очевидной. В результате этой процедуры у меня была обнаружена злокачественная опухоль. Величина ее была уже такой, что облучению она не поддавалась.

Просто в голове не укладывается, почему ни один из врачей (а я обращалась к четырем хирургам и одному узкому специалисту) не посчитал необходимым назначить мне эту процедуру раньше! Теперь избавить меня от опухоли можно было только хирургическим путем. В декабре меня наконец прооперировали в краевой больнице. Но убрали только полипы. Удаление опухоли отложили до выяснения результатов гистологии по полипам.

Не стану описывать, чего мне стоило получить направление на следующую операцию. И уже не в краевую больницу, а в Приморский краевой онкологический диспансер. За это направление хочу сказать большое спасибо онкологу поликлиники № 2 в Уссурийске Александру Лукину…»

Переворачивая эту страницу, мы уже готовы были к гневным обвинениям в адрес отечественной медицины, но… Тон письма резко поменялся.

«Есть пословица «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В каждом отрицательном моменте надо искать плюсы. И я в этом убедилась, – продолжает наша читательница. – Не окажись у меня опухоли, я бы не оказалась в онкодиспансере, а значит, не увидела бы и не испытала того, что предстояло увидеть и испытать.

Не хочу сказать, что в других лечебных учреждениях ко мне относились плохо. Нет. В основном все медработники на своих местах: и внимательные, и добросовестные. Но таких условий, как в диспансере, я не видела ни в одном из них.

Во время первого посещения вместо длинной очереди за талоном я увидела регистратора со списком пациентов в руках. Спросив мою фамилию, она нашла ее в списке, назвала врача, вручила талон с указанным номером кабинета и временем приема. Как в сказке!

Операция была назначена на конец марта. Опять пришлось делать всевозможные анализы, МРТ. Пришлось также нанести визит к заведующему отделением Владимиру Невожаю, так как мой лечащий врач не была уверена, что я смогу выдержать операцию в таком возрасте. На прием я шла с тревогой, но доктор оказался таким доброжелательным, что я не испытала никакого напряжения. Получила добро на операцию и заверения в том, что будет предпринято все возможное, чтобы она прошла успешно.

Наконец я попала в сам диспансер, где все работники без исключения внимательны, доброжелательны, вселяют уверенность, что все будет хорошо. Мой лечащий врач Евгений Худченко – не только хороший профессионал, но и хороший человек. Как же он помогал мне после операции, своей подбадривающей улыбкой восстанавливал мои силы!

Затрудняюсь найти слова, чтобы передать свою признательность за все то, что я испытала, находясь в стенах этого учреждения. Поэтому не могу не выразить своего восхищения работой заведующего онкодиспансером Владимира Невожая, сумевшего поставить на такой высокий уровень работу коллектива и условия для больных. В каждой палате – туалет с душем, отменное питание и уход за больными, безукоризненная чистота, высочайший уровень культуры взаимоотношений».

Редакции «В» очень приятно, что все больше приходит писем с благодарностями врачам, а не с горькими сетованиями в их адрес.

Порядочность дорогого стоит

Еще одна благодарность кажется совсем удивительной, потому что обращена к тем, кого принято лишь критиковать, – к водителям автобусов.

«Уважаемая редакция, я хочу поблагодарить водителей, работающих на автобусах по маршрутам № 81 (Маяк – Енисейская – Автовокзал) и № 23 (Семеновская – Автовокзал), – пишет нам жительница Владивостока, не указавшая, к сожалению, своего имени. – Я оставила сумочку с кошельком в салоне автобуса № 23 и вышла на улицу. Когда спохватилась, автобус уже уехал. На его место подъехал автобус № 81. Я объяснила водителю ситуацию. Он быстро среагировал, позвонил, догнал 23-й автобус, который после его звонка нас дождался. Ничего не пропало. Спасибо большое таким работникам. Большая и теплая благодарность!»

По словам читательницы, она уже не раз забывала сумочку в автобусах. И каждый раз все разрешалось благополучно.

«Водители этих маршрутов всегда мне помогали, – подчеркивает она. – Ни имен, ни номеров автобусов я не знаю. Но хотелось бы, чтобы их отметили за их доброжелательность и порядочность».

Что ж, уважаемые читатели, если вы хотите выразить признательность конкретному человеку, не забывайте поинтересоваться, как его зовут.

Все ошибаются, даже писатели

Еще одно важное для нас письмо пришло от жительницы Артема Галины Марковны. Наша подписчица признается, что много лет внимательно читает «Владивосток» и, бывает, на глаза ей попадаются ошибки. И не только орфографические.

«Я прочитала газету «Владивосток» за 14 июня (№ 85), где журналист пишет про гастроли театра имени Горького в Москве, – рассказывает Галина Марковна. – Гастроли замечательные, спектакль «Крейсера» столичная публика приняла на ура. Только одно «но»: автором пьесы, по которой создан спектакль, в заметке указан Виктор Пикуль. Зовут писателя Валентин, а не Виктор.

И еще. Вы начали печатать повесть приморской писательницы Татьяны Таран «Барышня и капитан». Читаю с удовольствием, но вот в этом же номере газеты за 14 июня автор пишет, как Андрей встречает Аню и везет ее в город из

аэропорта мимо Уссурийского залива. Вопрос: каким образом они умудрились поехать вдоль Уссурийского залива, хотя все местные жители знают, что из аэропорта дорога идет вдоль Амурского залива? Возможно, он повез героиню через Горностай. Но зачем ему это делать, если они хотят попасть на Миллионку – в самый центр города? Ведь это же получается дорога в объезд. То есть или он хотел показать Ане красоты нашей природы, или писательница ошиблась.

Я считаю, что если пишут о географических названиях, то надо писать правду, а не выдумывать их. Вот как писал Валентин Пикуль в своих произведениях об исторических местах».

Уважаемая Галина Марковна, мы признаем свои ошибки и очень радуемся, что у нашей газеты есть такие вдумчивые и внимательные читатели, которые все замечают. Работа над ошибками делает нас лучше, грамотнее и ответственнее. Однако оплошности допускают все. Даже тот же Валентин Пикуль. Например, в книге «Слово и дело» он описывает эпизод, как князь Иван сбегал в погреб и вернулся оттуда с бутылками кислых щей. Открыл их, и (далее дословно) «полетели в потолок лохмы сочной капусты». Но ведь кислые щи – это газированный напиток вроде кваса, популярный в стародавние времена. Никакой капусты туда не добавляли. Писатель слышал, что кислые щи пили на пирах. Но рецептом их явно не интересовался. Просто решил, что делают их так же, как и капустный суп. Но это так, к слову…

«Прошу журналистов не обижаться на мои замечания, – продолжает Галина Марковна. – Я не хотела оскорбить или обидеть, просто я читаю газеты много лет и привыкла верить тому, о чем там пишут. Вам же, всей редакции, желаю всего хорошего, успехов в работе и побольше интересных публикаций. Жду, когда вы напишете про освобождение Игоря Пушкарева. Переживаю за него.

Я 55 лет прожила во Владивостоке и, приезжая сюда к дочери, наблюдаю, как город изменился в лучшую сторону, стал красивее. Сколько построено новых скверов, какая уютная стала набережная Спортивной гавани. А сказать о фонтанах на улице Адмирала Фокина у меня слов не хватает – всегда ими любуюсь.

Я надеюсь, что Игоря Пушкарева оправдают. Не пойму, за что его судят? За то, что он делал добро для города? Наверное, это политика. Кому-то он не угодил своими заботами о городе. И совсем для меня непонятно, почему его держат в Москве, если он якобы совершил преступления во Владивостоке? Что-то не слышно, чтобы кого-то отправили во Владивосток за преступления, совершенные в Москве. Если сможете, передайте ему привет. Пусть держится. Мы верим, что он невиновен».

К сожалению, газетные страницы не позволяют публиковать все послания полностью. Но уверяем вас, что каждое прочитывается от первой до последней строки. Поэтому пишите нам письма, уважаемые читатели. Редакции «В» интересно все. Многие из ваших посланий становятся поводом для серьезных газетных материалов, мотивируют нас быть более профессиональными, отзывчивыми и понятными аудитории. Мы отдаем себе отчет, что за каждым письмом – душевный труд, судьба, важный эпизод жизни. Все это мы очень ценим, а ваши послания бережно храним.