Тайга вернула погибший самолет. Через 70 с лишним лет

Место катастрофы советского бомбардировщика ДБ-3А разыскали участники поискового объединения «АвиаПоиск» и Поискового движения России в ходе повторной таежной экспедиции. Чтобы добраться до района падения самолета, поисковикам пришлось преодолеть более 100 км заросших и залитых водой лесных дорог.
Бомбардировщик ДБ-3А пропал без вести ориентировочно в период до 1943 года – во время полета он столкнулся со склоном покрытой лесом сопки. В месте удара носовой части самолета о землю, буквально под корнями выросших за много лет деревьев, были обнаружены сильно обгоревшие и фрагментированные останки летчика, его пистолет ТТ, штурвал бомбардировщика, приборы кабины, парашютные пряжки и сигнальный пистолет. Из-за недостатка времени останки остальных членов экипажа пока не найдены, их поиск будет продолжен в ходе последующих экспедиций, сообщили представители «АвиаПоиска».
В настоящее время поисковики готовят запрос в архивы, основываясь на зафиксированных номерах двигателей и самолета.
Место катастрофы советского бомбардировщика ДБ-3А разыскали участники поискового объединения «АвиаПоиск» и Поискового движения России в ходе повторной таежной экспедиции. Чтобы добраться до района падения самолета, поисковикам пришлось преодолеть более 100 км заросших и залитых водой лесных дорог.
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