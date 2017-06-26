Кот не пустил хозяйку домой

Курьезный случай произошел с жительницей Владивостока, проживающей в одной из многоэтажек на Чуркине, сообщает РИА VladNews. Вернувшись домой, девушка не смогла попасть в собственную квартиру, так как дверь была заблокирована изнутри.
При этом, как пояснила потерпевшая соседям, кроме нее в квартире проживает только кот, который раньше никогда не проявлял интереса к замку на входной двери. Прибывшие по вызову сотрудники службы, занимающейся вскрытием замков, подтвердили, что повреждений на запорах нет, дверь снаружи никто не открывал. Так что виновником происшествия мог быть только пушистый домашний питомец. Скорее всего, кот в прыжке задел лапой блокирующую щеколду, запершую дверь.
– Обычно двери запирают изнутри собаки крупных пород, таких вызовов у нас бывает по нескольку в год, – рассказали мастера. – А вот для усатых-полосатых такие проделки – редкость.
В течение получаса специалисты выполнили свою работу, и девушка смогла вернуться в квартиру. При этом она пообещала не наказывать шаловливого питомца. А вот во избежание повторной блокировки двери ей придется сменить замок.
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Курьезный случай произошел с жительницей Владивостока, проживающей в одной из многоэтажек на Чуркине, сообщает РИА VladNews. Вернувшись домой, девушка не смогла попасть в собственную квартиру, так как дверь была заблокирована изнутри.
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