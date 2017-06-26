И Донна Анна, и Царская невеста

Одним из самых ярких событий грядущего второго международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» станет выступление оперной примы Альбины Шагимуратовой.
Певица предстанет в двух разноплановых партиях, вместе с солистами Мариинского театра примет участие в концерте ко Дню ВМФ, а также исполнит сольную программу, что позволит представить весь диапазон возможностей ее уникального голоса, подчеркивает пресс-служба театра.
3 августа оперная дива исполнит партию страстной Донны Анны в полусценической версии оперы Моцарта «Дон Жуан» (за дирижерским пультом – маэстро Валерий Гергиев), а 7 августа – партию Марфы в знаменитой опере Римского-Корсакова «Царская невеста».
Альбина Шагимуратова – всемирно признанная оперная певица, покорившая площадки всех ведущих мировых театров. Уникальный, неповторимый по тембру голос, филигранное вокальное мастерство и проникновенная актерская игра принесли певице триумф в таких театрах, как Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Ла Скала, Венская государственная опера и многих других.
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